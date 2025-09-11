Channeltrends  »  Novinky  »  Nominujte své oblíbené výrobce do Channeltrends Awards!

Nominujte své oblíbené výrobce do Channeltrends Awards!

redakce
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Channeltrends Awards 2025 nominace
Autor: Channeltrends
Nejstarší nezávislá anketa o IT distributora roku již brzy vstoupí do dalšího ročníku. A vy máte opět možnost nominovat výrobce v některé z vyhlašovaných kategorií.

Přestože nominace do ankety redakce Channeltrends přijímá kontinuálně, před spuštěním 19. ročníku hlasování Channeltrends Awards jsme se rozhodli oficiálně otevřít nominační okno, které potrvá až do 30. 11. Zástupci z řad distributorů i resellerů do tohoto data mají příležitost nominovat značky spadající do jedné z příslušných kategorií, které až dosud do hlasování zařazené nebyly.

Nominujte výrobce do následujících kategorií:

  • bezpečnostní řešení
  • počítače
  • mobilní zařízení
  • síťové prvky
  • tisková zařízení
  • servery
  • storage
  • podnikový software

Pokud víte o značce, která vám v anketě chybí, napište na e-mailovou adresu zuzana.bicikova@iin­fo.cz s předmětem CHANNELTRENDS AWARDS název značky + příslušnou kategorii + několik slov o tom, proč by měla být zařazena.

Přehled aktuálně nominovaných výrobců naleznete zde.

Předem děkujeme za vaše tipy!

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Čtěte dále

Nominujte své oblíbené výrobce do Channeltrends Awards!
Nominujte své oblíbené výrobce do Channeltrends Awards!
IDC: Nové produkty a křečkování zásob. Trh tabletů vyrostl o 13 %
IDC: Nové produkty a křečkování zásob. Trh tabletů vyrostl o 13 %
Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act
Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act
Skupina Datech distributora TD Synnex rozšířila nabídku o produkty Newforma
Skupina Datech distributora TD Synnex rozšířila nabídku o produkty Newforma
Micro datová centra (edge computing) – proč se vyplatí mít data pod kontrolou
Micro datová centra (edge computing) – proč se vyplatí mít data pod kontrolou
Bezpečnost bez filtrů: V říjnu míří do Prahy konference, která ukáže, jak čelit kyberhrozbám
Bezpečnost bez filtrů: V říjnu míří do Prahy konference, která ukáže, jak čelit kyberhrozbám

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Proč je Intel v úpadku?

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné