Nových míst na českém trhu IT je sice méně, produktivita však stoupá

Zuzana Peroutková Bičíková
18. 3. 2026
Doba čtení: 2 minuty

kancelář zaměstnanec spokojenost Work Relationship Index
Autor: Shutterstock
Sektor IT a podnikových služeb v České republice podle ABSL dosáhl 200 tisíc zaměstnanců. Vznik nových míst zpomaluje, hodnota, kterou zaměstnanci dokáží vytvořit ve spolupráci s AI, roste.

Sektor IT a podnikových služeb v České republice aktuálně zaměstnává přibližně 200 000 lidí a v roce 2026 by měl podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL vzrůst o dalších 14 000 pracovníků.

Plánovaný pětiprocentní nárůst je ve srovnání s růstem v předchozích dvou dekádách sice zpomalením, produktivita center však přesto stoupá. A to zejména díky spolupráci lidí s umělou inteligencí. Tu aktivně využívá již 80 % center, což je zhruba čtyřikrát více, než kolik dle ČSÚ činí průměr v ČR.

Miliardoví zaměstnanci v IT

IT a podnikové služby dnes představují jeden z nejvýznamnějších segmentů české ekonomiky. Dvě stě tisíc pracovních míst generuje roční mzdové náklady ve výši přibližně 210 miliard korun. Zaměstnanci sektoru zároveň každoročně utratí v české ekonomice zhruba 90 miliard korun a na dani z příjmu fyzických osob odvedou přibližně 24 miliard. Aktivita center navíc nepřímo podporuje dalších přibližně 140 000 pracovních míst v navazujících odvětvích.

Uvnitř samotného sektoru pak aktuálně probíhají výrazné změny. Po období rychlé expanze a růstu počtu zaměstnanců přichází fáze stabilnějšího, ale kvalitativně náročnějšího růstu. Plných 80 % center uvádí, že se zaměřuje na zvyšování produktivity při zachování stávajícího počtu zaměstnanců. Stejný podíl center přitom sází na technologie, zejména pak umělou inteligenci, která se stala nejrozšířenější technologií napříč oborem.

Lokální talent, globální limitace

Podnikové služby jsou ze své podstaty globální odvětví. Více než 40 % zaměstnanců tvoří cizinci, centra obsluhují mezinárodní klienty a fungují v angličtině i dalších jazycích. Procesy jsou sdíleny napříč kontinenty a týmy běžně spolupracují virtuálně.

ASUS ExpertCenter E1: Chytrá výroba za malý peníz Přečtěte si také:

Česká republika zároveň zůstává v hledáčků dalších investorů z tohoto segmentu, každoročně se o založení nového či rozšíření stávajícího centra podnikových služeb v ČR uvažuje několika desítek významných mezinárodních společností.

Trend potvrzují i data CzechInvest, podle nichž se v posledních patnácti až dvaceti letech struktura přímých zahraničních investic do Česka posunula od převážně výrobních projektů směrem k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou pokročilé technologie, výzkum a vývoj či podnikové služby.

Mezinárodní aspekt oboru však naráží na limity lokální legislativy. Omezení dlouhodobější práce ze zahraničí z důvodu daňových pravidel, složité a zdlouhavé procesy získávání víz a pracovních povolení pro občany třetích zemí či rostoucí administrativní zátěž představují faktory, které mohou v budoucnu snižovat atraktivitu České republiky jak pro investory, tak i pro uchazeče ze zahraničí.

„Pokud je talent globální, ale pravidla zůstávají čistě lokální, vzniká napětí, které může vést k odlivu lidí i investic. Česká republika má výbornou reputaci i kvalitní pracovní sílu, ale aby si tuto pozici udržela, musí regulatorní prostředí držet krok s realitou digitální ekonomiky,“ upozorňuje Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL.

Zdroj: ABSL

Zuzana Peroutková Bičíková

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity