O elektroniku je zájem, prodeje v březnu vzrostly o jednotky procent

Zuzana Peroutková Bičíková
6. 5. 2026
Trh s elektronikou v Česku se v březnu vrátil k meziročnímu růstu. Podle dat společnosti NIQ vzrostly prodeje o 4,6 %, zajímavě se zvedl zájem o chytré telefony, notebooky a tablety.

Výrazný obrat podle údajů NIQ nastal zejména v segmentu telekomunikací, který se po únorovém poklesu vrátil k růstu a meziročně posílil o více než 10 %. Spolu s ním rostly i prodeje smartphonů. Silnou poptávku si udržela také IT technika včetně notebooků a tabletů (+8,1 %) a menší domácí spotřebiče (+4,5 %).

„Březen ukázal, že se trh po slabším začátku roku znovu nadechuje. Vidíme návrat poptávky napříč klíčovými kategoriemi, výrazně například v telekomunikacích,“ říká Tomáš Opluštil, generální ředitel prodejní sítě Planeo.

„V našem případě se nám navíc dařilo růst téměř ve všech hlavních segmentech nad úrovní trhu. Zároveň se ukazuje, že i v době online prodejů hraje důležitou roli kombinace kanálů a možnost poradit se při výběru složitější elektroniky,“ dodává.

Data zároveň potvrzují pokračující rozdíl ve vývoji jednotlivých prodejních kanálů. Zatímco online prodeje v březnu meziročně vzrostly o 7,7 %, kamenné prodejny zaznamenaly pouze mírný růst o 0,2 %. Online tak zůstává hlavním tahounem trhu.

Ne všechny segmenty však zaznamenaly pozitivní vývoj. Po předchozím růstu naopak oslabila černá elektronika, zejména televizory, které meziročně klesly o téměř 11 %. Mírný pokles zaznamenaly také velké domácí spotřebiče.

Data o vývoji trhu vycházejí z pravidelného monitoringu společnosti NIQ (NielsenIQ), která po celosvětové fúzi plně integrovala aktivity společnosti GfK. Tento průzkum, v odborných kruzích dříve známý jako GfK Market Track, představuje relevantní zdroj informací o prodejích technického spotřebního zboží v České republice.

Zdroj: Planeo

Zuzana Peroutková Bičíková

