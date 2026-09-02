O2 zásadně mění úzké vedení. Přichází Siebenstich, Hirš nebo Silvička

Společnost O2 Czech Republic mění od 1. září 2026 své nejvyšší vedení. Novým generálním ředitelem se stává Richard Siebenstich, který dosud působil jako Chief Commercial Officer a vedl komerční divizi společnosti. Ve své dosavadní roli měl na starosti obchodní strategii, produktové portfolio, marketing a zákaznickou zkušenost napříč jednotlivými segmenty.
Siebenstich působí v O2 od roku 2012 a posledních devět let byl součástí nejužšího vedení firmy. Na pozici generálního ředitele tak přichází z prostředí společnosti, které dobře zná, a zároveň navazuje na své předchozí působení při řízení klíčových změn a rozvoji O2 v posledních letech.
Ve funkci nahrazuje Jindřicha Fremutha, který po devíti letech v čele O2 přechází do managementu mateřské skupiny PPF. Fremuth bude nově zastávat pozici Group Chief AI Transformation Officer a zaměří se na rozvoj a využívání umělé inteligence napříč celou skupinou. Současně zůstane předsedou představenstva O2 Czech Republic.
Fremuthova nová role souvisí se širší strategií PPF v oblasti umělé inteligence a digitální transformace. Kromě AI bude mít na starosti také další směřování projektu Unity, který propojuje služby z oblasti telekomunikací, médií a finančních služeb do jednoho zákaznického ekosystému.
TIP: Přehled personálních změn najdete zde
Personální změna přichází po období výrazné proměny O2. Společnost v posledních letech rozšiřovala své aktivity mimo tradiční telekomunikační služby a rozvíjela například platformu Oneplay či spolupráci v rámci projektu Unity. Podle O2 se od roku 2016 provozní výkonnost společnosti zvýšila o více než 50 % a firma současně posílila své postavení na trhu a rozšířila aktivity do nových oblastí.
Richard Siebenstich má v nové funkci pokračovat v tomto směřování. Do O2 přišel v roce 2012 a před současným působením ve funkci Chief Commercial Officer zastával například pozice ředitele maloobchodních kanálů nebo ředitele pro retailové kanály, marketingovou komunikaci a online. Před příchodem do O2 pracoval ve společnosti Coca-Cola HBC.
Výměna na pozici generálního ředitele tak zároveň znamená rozdělení dosavadních odpovědností mezi O2 a mateřskou skupinu PPF. O2 od září vede Richard Siebenstich, zatímco Jindřich Fremuth se v rámci PPF soustředí na AI transformaci a rozvoj projektů napříč skupinou.
V užším vedení zůstává Veronika Zachariášová coby ředitelka pro Korporátní komunikaci & CSR, technologický ředitel Jan Hruška či Radek Šichtanc jako bezpečnostní ředitel. AI transformaci v O2 povede Petr Hirš, prodejní a zákaznické kanály bude mít na starosti Jan Nekovář, produkty a marketing bude řešit Martin Čejka, zatímco firemní zákazníky a veřejnou správu dostane na starosti Martin Silvička.
Zdroj: O2