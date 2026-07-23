O2 zlepšuje firemní cloud. Nová platforma běží výhradně v českých datacentrech

O2 modernizuje své cloudové služby pro firemní zákazníky a od 15. července nabízí novou generaci platformy O2 Cloud. Operátor změnou reaguje mimo jiné na vývoj licenčních podmínek globálních cloudových poskytovatelů, kvůli kterému firmy hledají alternativy s větší kontrolou nad náklady a dlouhodobým rozvojem své IT infrastruktury.
Otevřená architektura a jednodušší správa
Nová platforma staví na otevřené architektuře a přináší přepracované uživatelské prostředí i flexibilnější možnosti správy infrastruktury. O2 zdůrazňuje také předvídatelnější náklady a snahu omezit závislost zákazníků na jednom technologickém dodavateli. Platforma je určena novým i stávajícím firemním zákazníkům.
Stávající zákazníky bude O2 postupně oslovovat s individuálním návrhem migrace. Součástí nabídky je bezplatná analýza současné infrastruktury a návrh přechodu do nového prostředí s důrazem na minimalizaci rizik. Firmy si navíc mohou O2 Cloud vyzkoušet až na dva měsíce zdarma v reálném provozu před finálním nasazením.
O2 Cloud od 500 korun
Nová platforma necílí pouze na velké korporace. Díky flexibilnímu využívání výpočetních zdrojů mohou virtuální servery nebo menší projekty provozovat také menší podniky, technologické společnosti či vývojáři. Základní konfigurace podle O2 začínají přibližně na 500 korunách měsíčně.
Technologickým základem nové generace O2 Cloud je řešení HPE Morpheus Enterprise určené pro správu a automatizaci cloudových prostředí. Podle O2 jde o první komerční nasazení této technologie poskytovatelem cloudových služeb na českém trhu.
Data zůstávají v České republice
Celá platforma běží výhradně v českých datových centrech. O2 uvádí soulad s požadavky evropské směrnice NIS2 a nového zákona o kybernetické bezpečnosti. O2 Cloud disponuje rovněž certifikací SOC 2 a je zapsán v Katalogu cloud computingu Ministerstva vnitra na úrovni Tier III. Díky tomu může sloužit také pro citlivá data, kritické systémy nebo aplikace veřejné správy.
O2 Cloud je dostupná od 15. července 2026 novým i stávajícím zákazníkům. Menší projekty a virtuální servery lze podle operátora provozovat od přibližně 500 Kč měsíčně, konkrétní cena se odvíjí od požadované konfigurace a využívaných prostředků.
Zdroj: O2