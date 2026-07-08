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Obrazem: 100Mega rozjela odborný program se závodní atmosférou

redakce
8. 7. 2026
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Distributor v rámci své specializované divize ASM uspořádal na konci června v Praga Areně setkání se svými zákazníky a obchodními partnery. To bylo zaměřené zejména na aktuální trendy v oblasti bezpečnostních technologií, sdílení zkušeností z praxe a představení technologických novinek společnosti Dahua Technology.

Akce nabídla účastníkům prostor pro odborné diskuse v neformálním prostředí mimo kanceláře a zasedací místnosti. Vedle prezentace nových řešení a technologií se velká část programu věnovala také výměně zkušeností z realizovaných projektů, diskusím o aktuálních potřebách trhu a hledání nových obchodních příležitostí.

„Osobní setkání mají stále nenahraditelnou hodnotu. Online komunikace je efektivní, ale nic nenahradí možnost potkat se tváří v tvář, otevřeně diskutovat aktuální témata, sdílet zkušenosti z praxe a společně hledat nové příležitosti. Právě podobné akce pomáhají budovat dlouhodobé vztahy a posouvat celý obor kupředu,“ uvedl David Petrovič, obchodní ředitel 100Mega Distribution.

100mega partnerská akce červen 2026

Autor: 100Mega Distribution

Po odborné části programu následovalo neformální networkingové setkání, které vyvrcholilo závody na motokárovém okruhu. Účastníci si tak mohli vyzkoušet své řidičské schopnosti a užít si přátelskou atmosféru i mimo pracovní prostředí. Vysoké letní teploty přitom proměnily závodění v ještě větší výzvu. Setkání potvrdilo rostoucí význam osobních akcí, které propojují vzdělávání, sdílení know-how a budování obchodních vztahů. Účastníci si z Praga Areny odvezli nejen nové informace o technologických novinkách, ale také řadu inspirativních kontaktů a společných zážitků.

Společnost 100MEGA podobné odborně-networkingové akce organizuje pravidelně s cílem podporovat rozvoj partnerské komunity a přinášet zákazníkům přístup k nejnovějším technologiím a trendům na trhu.

 Zdroj: 100Mega Distribution

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redakce

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