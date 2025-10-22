Obrazem: 100Mega rozjela podzim v srdci historických Českých Budějovic

Společnost 100Mega Distribution na podzim rozjela další sérii svých oblíbených roadshow s názvem „100Mega k Tobě“. Za místo prvního podzimního setkání si vybrala lokalitu ve skutečně nezaměnitelném duchu – v prostředí, které spojuje historii, chuť a zážitky.
V Hotelu Solnice v Českých Budějovicích na účastníky čekala atmosféra starobylé architektury, výjimečná gastronomie a pivo tekoucí přímo z pivovaru unikátním podzemním pivovodem.
Den začal odbornou částí plnou přednášek, novinek a inspirace od technologických partnerů, kteří představili aktuální trendy a produktové novinky pro nadcházející sezónu. Nabitý program doplnily diskuze, networking a sdílení zkušeností v přátelském duchu.
Po pracovní části následovala komentovaná prohlídka pivovaru Solnice – s ochutnávkou lokálních piv přímo v místě jejich vzniku. Hosté se tak mohli doslova napít atmosféry místa, které propojuje poctivé řemeslo s moderním pojetím gastronomie.
Večer pak patřil bohatému rautu a neformálnímu setkání partnerů u výborného jídla a piva z místního zdroje. Celý den se nesl v duchu dobré nálady, sdílených zážitků a inspirativních rozhovorů.
„Chtěli jsme, aby naše podzimní zastávka měla opravdu osobitý charakter – spojila historii s inovacemi a chuťovými zážitky. A podle reakcí partnerů se to povedlo,“ říká Jana Čtvrtníčková, event manažerka 100Megy.
Zdroj: 100Mega Distribution