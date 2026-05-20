Obrazem: 100Mega s novou dávkou inspirace, trendů a networkingu

Další jarní zastávka roadshow distributora 100Mega Distribution s názvem „100Mega k Tobě“ se uskutečnila 23. 4. 2026 v prostředí hotelu Tři Věžičky v Jihlavě. Během tohoto dne se zde potkali zástupci obchodu a managementu společnosti, partneři, zákazníci i technologičtí nadšenci. Výsledkem bylo živé setkání plné podnětů, nových pohledů i konkrétních zkušeností z praxe.
Program byl postavený tak, aby účastníkům přinesl maximum využitelných informací – od aktuálních směrů ve vývoji technologií až po praktické tipy pro jejich nasazení. Velkou roli hrála i interakce mezi účastníky, kteří aktivně sdíleli své zkušenosti a přístupy z reálných projektů. Ohlas sklidila také ideální kombinace teorie při přednáškách s možností osahat si konkrétní produkty přímo na místě.
„U 100Mega k Tobě nejde jen o to přednáškami předat novinky a co vše se chystá, ale vytvořit unikátní prostor, kde se lidé mohou vzájemně inspirovat a posunout své projekty dál. A přesně to se v Jihlavě podařilo,“ říká k této akci Jana Čtvrtníčková, event manažerka 100Mega Distribution.
Po řadě technologických prezentací přešel den přirozeně do neformálnější roviny, kde pokračovaly rozhovory v uvolněnější atmosféře. Samozřejmostí bylo i kvalitní zázemí, dobré jídlo a příjemné prostředí. A ti soutěživější si mohli vybojovat pohár v zábavném turnaji ve stolním curlingu.
