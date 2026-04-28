Obrazem: 100Mega se rozjela za partnery, přivezla obsah i zábavu

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Jarní setkání „100Mega k Tobě“ v hotelu D1 nabídlo odborné prezentace, sdílení zkušeností i praktické ukázky, doplněné o prostor pro networking a individuální konzultace.

S příchodem jara se opět rozjely také tradiční akce společnosti 100Mega Distribution pod názvem „100Mega k Tobě“. Setkání tentokrát proběhlo v prostorách hotelu D1 v Ostrovačicích a navázala na předchozí úspěšná setkání. Účastníci jako vždy ocenili kombinaci odborného programu, přátelské atmosféry a prostoru pro networking i neformální debaty.

Celé odpoledne se neslo především ve znamení sdílení zkušeností, prezentací novinek i praktických ukázek. Nechyběla otevřená diskuse, výměna názorů ani prostor pro individuální konzultace.

„I tentokrát jsme chtěli vytvořit unikátní prostor, ve kterém se naši hosté budou cítit dobře a zároveň si odnesou spoustu inspirací a konkrétních příležitostí pro své podnikání. Podle reakcí se nám to opět podařilo,“ zaznělo od Jany Čtvrtníčkové, event manažerky 100Mega Distribution.

TOP100

Po přednáškové části, která byla opravdu informačně výživná, následoval uvolněnější program, který nabídl ideální příležitost pro navazování kontaktů i neformální povídání. K tomu nechybělo kvalitní občerstvení, dobré jídlo a pití, které podtrhly celkově pohodovou atmosféru celé akce.

 Zdroj: 100Mega Distribution

Zuzana Peroutková Bičíková

