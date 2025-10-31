Channeltrends  »  Novinky  »  Obrazem: 100Mega zajistila partnerům pořádnou dávkou adrenalinu

Obrazem: 100Mega zajistila partnerům pořádnou dávkou adrenalinu

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Distributor své partnery provezl v legendárním americkém humvee, nechyběly ani partnerské přednášky s novinkami a prostor pro networking.

Společnost 100Mega Distribution uspořádala uprostřed října další zastávku své B2B roadshow „100MEGA k Tobě“, která tentokrát zamířila do Dvora Čertousy v Praze 9 – Horních Počernicích. Kombinace historické atmosféry, technologických novinek a nevšedních zážitků nabídla účastníkům perfektní mix informací i zábavy.

 Celý den ale začal adrenalinovým zážitkem v americkém vojenském vozidle HUMVEE. V areálu HUMMER centra se odvážlivci mohli právě tímto legendárním vozem projet po terénním polygonu. V prostorech Dvora Čertousy následně pokračovala odborná část, během které se naši hosté seznámili s aktuálními novinkami a trendy.

Mezi zastoupené značky patřily Asus, BenQ, Dell, Eaton, Epson, HAL3000, LG, Rollei, Strong a Zyxel. Nechyběly prezentace o produktových novinkách, AI řešeních, síťové bezpečnosti, energetických úložištích či moderním tisku. Prostor byl i pro diskusi, networking a sdílení zkušeností mezi účastníky, nechyběl ani večerní raut s prostorem pro neformální povídání.

Channeltrends Awards

„Dvůr Čertousy má úžasnou atmosféru – spojuje historii s moderním pojetím a skvěle tak vyhovuje naším požadavkům na lokace, kde chceme naše roadshow pořádat. Chtěli jsme, aby si i tentokrát naši hosté odnesli nejen nové informace, ale i silný zážitek. A to se podařilo, protože i reakce našich partnerů jsou skvělé,“ říká Jana Čtvrtníčková, event manažerka 100Megy.

Zdroj: 100Mega Distribution

