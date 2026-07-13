Obrazem: AI Innovation Day v Praze spojil špičky technologického světa

V moderních prostorách pražské Spojky Karlín proběhl v úterý 23. června AI Innovation Day, jenž broadline distributor AT Computers připravil pro společnosti Microsoft a AMD za účasti partnerů Dell Technologies, HP a Lenovo. Akce přinesla nejen pohled na nejnovější trendy v oblasti umělé inteligence, ale především cennou výměnu zkušeností, konkrétní příklady z praxe a setkání lidí, kteří dnes formují budoucnost technologického trhu.
Jedním z hlavních lákadel programu bylo vystoupení zástupců předních světových technologických společností. Na jednom pódiu se během dne představili Sergei Dmitriev (Microsoft), Keith Toh (AMD), Radomir Bordon (Dell Technologies), Kateřina Barbier (HP) a Petr Kheil (Lenovo). Účastníci tak měli jedinečnou možnost získat pohled na to, jak jednotliví výrobci přistupují k rozvoji AI technologií, jaké příležitosti přinášejí zákazníkům a jak se proměňuje role umělé inteligence v každodenním fungování firem.
Celý denní program byl postaven na kombinaci strategických témat a praktických ukázek. Vedle vizí budoucího vývoje zazněla na jednotlivých přednáškách řada konkrétních příkladů využití AI v byznysu – od zvyšování produktivity a automatizace procesů až po nové možnosti práce s daty a moderními koncovými zařízeními. Velký zájem vzbudilo také vystoupení Jana Kavalírka, CEE AI ambasadora, který se věnoval aktuálním trendům a dopadům umělé inteligence na podnikové prostředí i společnost jako celek.
Součástí akce byl samozřejmě také prostor pro networking a neformální diskuse. Účastníci tak měli dostatek příležitostí navázat nové kontakty, sdílet zkušenosti a diskutovat o tom, jak AI proměňuje jednotlivé segmenty trhu. K příjemné atmosféře přispělo nejen moderní prostředí Spojky Karlín, ale i její vynikající gastronomie, která skvěle doplnila celodenní program.
Po odborné části následoval večerní program, který celému dni dodal uvolněnou atmosféru. O hudební zážitky se postarala jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček Kateřina Marie Tichá, oblíbený komik, zpěvák a bavič Jiří Krhut a energická Banda Del Caffé, která přinesla závěrečnou dávku energie a dobrou náladu. Součástí večerního programu byla také tombola, kde se sešla opravdu celá řada hodnotných cen vč. notebooků, projektoru a dalších.
AI Innovation Day potvrdil, že umělá inteligence dávno není tématem budoucnosti, ale právě probíhající současnosti. Jsme rádi, že jsme mohli vytvořit tento jedinečný event, na které se setkali přední zástupci technologických firem, naši reselleři i odborníci z praxe, a společně hledali odpovědi na otázky, které budou formovat další vývoj našeho odvětví.
Zdroj: AT Computers