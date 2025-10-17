Obrazem: Livin' On a Prayer a podzimní Čejkovice s SWS & ALSO

Začátek října již tradičně patřil Čejkovicím. Letos se zde uskutečnilo 44. setkání partnerů společnosti SWS, které se neslo ve znamení bohaté účasti, inspirativních přednášek, skvělého jídla a pití, ale i atraktivního doprovodného programu.
Úvodního slova se ujala Martina Vlčková, CCO SWS, která přivítala partnery a zahájila oficiální program. Slovo následně dostal Sergei Dmitriev, device partner sales lead ze společnosti Microsoft, který nastínil směřování Microsoftu v oblasti zařízení a AI.
Generálním partnerem letošního ročníku byla právě společnost Microsoft, která představila novinky v oblasti Windows 11 a Copilot+ PC, včetně praktických ukázek využití těchto zařízení v moderním IT světě. Během celého dne byl připraven bohatý doprovodný program, ale i demo ukázky na nádvoří zámku a před zámkem nechyběla ani chill zóna.
Své partnery o klíčových změnách v oblasti licencování, bezpečnosti a partnerských programů informovala i společnost ALSO.
Na přednášce byl představen říjen jako Měsíc kybernetické bezpečnosti, který přináší série webinářů. V rámci Microsoft incentivních programů zároveň od října vstupují v platnost nové požadavky pro partnery.
Co dalšího přinesl program?
Lenovo představilo své portfolio monitorů, tabletů, stylových notebooků a profesionální řady Think. Canon zaujal podzimní nabídkou pro fotografii a tisk. V rámci přednáškových bloků se účastníci dozvěděli novinky z oblasti zařízení HP, aktuální trendy značky TCL, komplexní řešení s panely Viewsonic, produktové novinky od Kingston. Nejnovější hrozby a ochranné mechanismy od AVAST.
Tisková řešení představily značky Brother, Kyocera a Pantum. Velkou pozornost vzbudily novinky od Asus a Acer. Síťová řešení pro domácnosti i firmy prezentovaly společnosti TP-Link a Teltonika. Zástupci ESET informovali o aktuálním vývoji svého portfolia.
APC poradilo, jak efektivně zálohovat data a iGet představil nové portfolio tabletů, telefonů a zabezpečení. Dceřiná společnost ENTEC prezentovala IT řešení značek Huawei a xFusion.
Nově se v Čejkovicích představili také Intel s platformou AI PC Solutions, Synology s bezpečností dat na podnikové úrovni, Seagate a Western Digital. Také Huawei Smart Energy se zaměřením na rezidenční a komerčně-průmyslová řešení.
Doprovodný a večerní program
Celým dnem provázel oblíbený moderátor Ondřej Carda, který se postaral o příjemnou atmosféru. Oficiální program probíhal ve čtyřech sálech, kde se vystřídalo 24 zástupců předních ICT značek.
Před čejkovickým zámkem a Templářskou restaurací probíhal doprovodný program. Na venkovních stáncích prezentovaly své produkty další značky jako Fujitsu (FSAS), Sony, Acer, MSI, AOC/Philips, Lanberg a další. Fotbalové hřiště již tradičně patřilo společnosti DELL.
Odpolední workshop v čejkovické orlovně přinesl prezentace firem Aveli, Avacom, CyberPower, Delock, Evolveo, iTec, MailStore a dalších. Večerní zábava vyvrcholila koncertem Bon Jovi revival, který rozproudil energii všech účastníků, a cimbálovou muzikou OLiNa, která dodala večeru tradiční atmosféru.
Zdroj: SWS