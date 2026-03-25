Obrazem: Na eD Expo se snoubila budoucnost se středověkem

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Na eD Expo se sešlo přes šest stovek odborníků z trhu, kteří si užili den plný odborných přednášek, networkingu a IT novinek. Další čtyři stovky hostů dorazily na večerní část do Staré čistírny odpadních vod.

Ve středu 18. března se uskutečnila jarní konference distributora eD system. Do Prahy tak zavítala více než čtyřicítka světových IT značek a pro návštěvníky konference připravila bohatý celodenní program. Ten úderem desáté hodiny ranní odstartovala moderátorka Hana Koutná, která přivítala účastníky a konferenci oficiálně zahájila. Následně se již pozornost přesměrovala k hlavnímu bodu dne – odbornému programu.

Ve třech sálech zaznělo celkem jednadvacet přednášek, které přilákaly desítky posluchačů. Zástupci výrobců promluvili o krizi století na trhu pamětí (Michal Stauch a Marcin Gaczor z Kingstonu), o možnostech AI vylepšeních u vzdálených hovorů (Tomáš Kříž, HP Poly), o výběru správného UPS (Jaromír Fiala, Eaton) a většina z nich pak představila novinky ze svých portfolií.

Top produkty top hráčů

Technologické novinky nechyběly ani na výstavní ploše. Desítky stánků značek jako Acer, Brother, Canon, DeepCool, Gigabyte, Lenovo, Samsung a dalších prezentovali své top produkty. Velké pozornosti se těšil největší stánek v sále – ten značky Epson. Jeho součástí byly desítky produktů z oblasti tisku a projekce, které zájemci konzultovali přímo s odborníky z řad výrobce.

Součástí výstavní plochy byly i samostatné sály značek AOC/Philips a HP/HP Poly s doprovodnými aktivitami. Řada účastníků navštívila také speciální herní zóny, kde si mohli vyzkoušet gamingovou výbavu v praxi. Nejvýraznější herní koutek připravila privátní značka distributora eD system – LYNX. V něm si mohli zájemci zahrát herní klasiky na výkonných strojích doplněných o gamingové periferie či herní křeslo.

Autor: eD system

Očím návštěvníků maličko skryté, přesto s velkým přesahem, bylo natáčení podcastů. To se odehrálo za dveřmi pulzující konference ve speciálním natáčecím sále. Moderátorka Hanka Koutná si v průběhu dne pozvala k rozhovoru tři zástupce značek – Kateřinu Barbier z HP, Zdeňka Cimburu ze Samsungu a Jiřího Dědka z Canonu.

Večerní návrat do starých časů

Denní část konference provázela příjemná atmosféra, networking i četné obchodní schůzky. Zakončena byla před 17. hodinou vyhlášením tomboly, ze které si návštěvníci odnesli hodnotné ceny. Poté se již z konferenčních prostor hotelu Clarion Congress přesunuli do Staré čistírny odpadních vod, kde se konala večerní party.

Během večera připravil eD system dobový program na téma středověk. Ten hosty vtáhnul do starých časů, kdy králové vládli z boží vůle a rytíři ctili čest. Téma s sebou přineslo souboj rytířů, kejklíře, katovskou dílnu, středověkou zbrojnici i stánek s ražbou mincí. Vedle netradičního programu nechyběl otevřený bar, bohaté občerstvení a fotokoutek.

AIT26

„Opět se nám podařilo vymyslet téma, které hosty večerní party velmi bavilo. Děkujeme všem za skvělou atmosféru, jak večer, tak i v průběhu celého dne,“ poděkovala za celý konferenční tým eventová manažerka eD system Martina Brauner.

Zdroj: eD system

Zuzana Peroutková Bičíková

