Obrazem: Na TD Synnex Fest „prchlo“ přes 750 hostů, účet platil distributor

Společnost TD Synnex uspořádala v úterý 2. 9. 2025 svou tradiční festivalově pojatou akci TD Synnex Fest. Tentokrát hosty vítali Pavel Salák, Petr Pavlíček, Pavel Klimuškin, Vít Vojtěšek, Zuzana Plzenská a Tomáš Vaník v kostýmech odkazujících na jednu z legendárních českých komedií.
Letos do areálu Cinda na smíchovském břehu Vltavy zamířilo 763 účastníků z více než tisícovky registrovaných. Ti mohli navštívit produktové stánky titulárních partnerů HP nebo Microsoft, ale také více než desítku nejrůznějších stánků s pestrou nabídkou jídla i pití. A když tradiční česká komedie z restauračního prostředí, nesměly chybět třeba ani chlebíčky, buchtičky se šodó nebo klasický gulášek s knedlíky.
„Pořád to pro nás není samozřejmost, že si lidé ve svých nabitých kalendářích najdou čas strávit podvečer s TD Synnex. Často přitom váží i dalekou cestu, jen proto, abychom se po čase mohli pozdravit a potkat tváří v tvář,“ uvedl Pavel Salák, viceprezident pro Českou republiku a Slovensko.
„Vedle byznysového povídání se často mluvilo o koníčcích, rodině nebo prostě o životě. A přesně takový má TD Synnex Fext být – pohodové a neformální setkání lidí od vendorů, resellerů a TD Synnex, kteří si společně dají pivo a něco dobrého k snědku,“ dodal spokojeně.
Vrchní, kdo bude platit?
A jak to dopadlo s falešnými vrchními? Nakonec udělali to, co slavný filmový hrdina. Sundali knírek a paruku a zmizeli v davu, kde se jako by nic věnovali hostům až do pozdních večerních hodin. Účty za akci tak nakonec musela zaplatit TD Synnex.
Udělala to však ráda, protože akce této velikosti, kde se sejde téměř celá IT komunita kolem TD Synnex, se během roku jen tak neopakuje. Velké díky také patří všem partnerům akce, kteří distributorovi pomohli ji uskutečnit.
„Po většinu roku se potkávají spíš týmy, které pracují pro jednotlivé značky nebo na konkrétních řešeních. TD Synnex Fest je místem, kde se setkávají nejrůznější lidé z IT světa, a právě to dělá večer tak jedinečným,“ vysvětlila Zuzana Plzenská, marketingová manažerka TD Synnex.
„Měla jsem možnost mluvit i s lidmi, s nimiž jsem před lety začínala – v průběhu času jsme vystřídali často i několik pracovních pozic, ale zůstali jsme v oboru a stále si máme co říct. A to je pro mě nejlepší důkaz, že byznys je stále v první řadě o lidech a emocích,“ uzavřela.
Zdroj: TD Synnex