Obrazem: Slet celebrit na glam setkání AT Computers

Společnost AT Computers v rámci podzimní série čtyř českých a jednoho slovenského setkání nachystala hvězdnou show plnou celebrit. Během setkání, jejichž branami prošlo bezmála 1 500 ATC „celebrit“, proběhlo přes 100 prezentací a workshopů, a účastníci se mohli zastavit k v součtu přes 150 výstavkám.
Jak se sluší na akci plnou hvězd, i prostředí muselo být patřičně šik. Hotel se proměnil v blyštivé království – návštěvníci prošli slavobránou po červeném koberci, všude visely zlaté girlandy, balonky a třpytivá nebesa, stoly zdobily zlaté ubrusy a kongresový sál měl galerii ověšenou grafikami domácích i světových celebrit.
Jako o celebrity bylo postaráno i o hosty z řad zákazníků ATC. U vchodu dostali welcome drink do ruky a trika se zlatým nápisem „Jsem celebrita“ na zádech. Na stěnách hotelu také nešlo přehlédnout portréty týmu ATC, focených ála celebrity (např. nechyběla Adamsova rodina).
Duo MW+PV jako vždy v akci
Rozhodně ale nešlo jen o pózování, celá akce se točila kolem businessu a vzdělávání. Martin Wanke, marketingový ředitel ATC, lákal do kongresového sálu na úvodní zahájení, kde byli hosté opět rozděleni do pěti VIP týmů a pod taktovkou hostesek vyrazili na sérii prezentací a workshopů. Aktivní účastníci mohli sbírat obrovské diamanty, které si pak směňovali ve vždy populární tombole.
Odpolední program začal přednáškou v sále v podání ATC – Petr Vaněk, obchodní ředitel ATC, jako vždy nejdříve zhodnotil výsledky distribučního trhu 2024 a 2025. Poté představil novinky na webu, kde ATC vyvinulo AI aplikaci pro pomoc s vyhledáváním.
Další novinkou je sekce Speciální ceny, kterou zákazníci najdou v záložce Prodej – zobrazí se nabídka platných speciálních cen a u množstevních slev lze také vidět cenu za 1 ks. Reselleři také mají možnost vložit své logo do nabídky pro koncové zákazníky.
Do záložky Nákup také přibyla sekce Záruky, kde lze najít přehled a podklady k registraci záruk a licence ke stažení. Petr také zdůraznil, že ATC umí doručit zboží i do různých boxů, jako jsou Z-boxy, Alzaboxy, DPD boxy atd., a zmínil i služby resellerům na míru, jako jsou XAAS, leasing a pojištění.
Sladká chuť úspěchu
Martin Wanke na jaře resellerům připomněl hlasování v anketě ChannelTrends Awards 2024 a na podzim už děkoval za jejich hlasy, které ATC přinesly už poněkolikáté v řadě tituly Broadline distributor roku 2024 pro CZ a Broadline distribútor roka 2024 pro SK.
Dále se zaměřil na připomenutí důležitého data 14. 10. 2025, kdy končila oficiální podpora Windows 10 pro firemní zákazníky, a doporučil tedy resellerům řešit výměnu za Windows 11.
Dále informoval, že ATC při přepravě vlastních PC začalo používat tzv. shock-indikátor nálepky, které detekují nárazy přesahující stanovenou mez přetížení. Nabídl také možnost získat lepší vstupní ceny a další výhody formou různých podpor.
Večerní přehlídka hvězd
Skutečná párty hvězdného formátu začala po setmění. Elitní český biker a olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý s nadšením mluvil o svých sportovních úspěších a příhodách. Zákazníci se navíc na každém setkání mohli potkat s jinou stand-up komediální hvězdou – do slz je rozesmávali Tomáš Hudák, Michael Szatmary či Petr Jablonský.
O hudební show se postarali Velveti, kteří si připravili speciální Velvet Celebrity Show plnou hitů domácích i zahraničních hvězd. Další hvězdou večera byla bezpochyby KJ Sax – česká saxofonistka a performerka se svým energickým vystoupením a interaktivním přístupem k publiku.
Kapela s frontmanem Martinem Štěpánkem ml. zvedla účastníky ze židlí k tanci a celou atmosféru pak ke stropu vygradovala česká, ale světově známá DJ celebrita Andrea Pomeje za mixážním pultem.
Zdroj: AT Computers