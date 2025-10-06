Obrazem: Slunce, mlha a novinky s Asbis CZ v Janských Lázních

Na začátku října 2025 proběhlo v Janských Lázních setkání pořádané společností Asbis CZ, kterého se zúčastnilo přes čtyřicet hostů z řad zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců. Akce byla zaměřena na posílení obchodních vztahů, prezentaci technologických novinek a společný zážitek v přírodním prostředí.
Hlavními partnery akce byly společnosti Eaton, HP a XFX, které představily své aktuální portfolio a inovace v rámci odborných prezentací.
Program zahrnoval také turistický výlet na Černou horu, který prověřil fyzickou kondici účastníků – počasí bylo proměnlivé, od sněhu a deště až po slunečné chvíle.
Po návratu do hotelu Omnia měli účastníci možnost relaxace ve wellness zóně, následovala společná večeře a týmová soutěž „Máme rádi hory“, která podpořila neformální atmosféru a týmového ducha.
Zdroj: Asbis CZ