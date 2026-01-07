Obrazem: Tradiční adventní parník pod vlajkou SWS a Entecu

Slavnostní dopoledne zahájili Petr Lipner, ředitel prodeje SWS, a Jakub Toman, obchodní ředitel Entec, kteří hosty přivítali a poděkovali jim za dosavadní spolupráci.
Pro malé i velké účastníky byl připraven pestrý doprovodný program. Nechybělo hudební vystoupení, karikaturista, vánoční tvoření pro děti i rodiče, oblíbené malování na obličej a samozřejmě také bohaté občerstvení. Tradiční součástí byla i nadílka u stromečku a ochutnávka vín, která zpříjemnila předvánoční náladu na palubě.
„Jsme velmi rádi za čas, který jsme mohli strávit s našimi obchodními partnery a jejich rodinami. Doufáme, že jsme přispěli k pohodové adventní atmosféře,“ uvedl Petr Lipner.
Poděkování patří také společnostem Huawei, Kyocera, Sony, TCL, které se na akci společně podílely a pomohly vytvořit nezapomenutelný program.
Zdroj: SWS, Entec