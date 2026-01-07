Channeltrends  »  Novinky  »  Obrazem: Tradiční adventní parník pod vlajkou SWS a Entecu

Obrazem: Tradiční adventní parník pod vlajkou SWS a Entecu

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Obrazem Tradiční adventní parník SWS, Entec
Autor: SWS
Na již tradiční předvánoční plavbu parníkem po Vltavě se letos opět vydali obchodní partneři společností SWS, Entec a ALSO.

Slavnostní dopoledne zahájili Petr Lipner, ředitel prodeje SWS, a Jakub Toman, obchodní ředitel Entec, kteří hosty přivítali a poděkovali jim za dosavadní spolupráci.

Pro malé i velké účastníky byl připraven pestrý doprovodný program. Nechybělo hudební vystoupení, karikaturista, vánoční tvoření pro děti i rodiče, oblíbené malování na obličej a samozřejmě také bohaté občerstvení. Tradiční součástí byla i nadílka u stromečku a ochutnávka vín, která zpříjemnila předvánoční náladu na palubě.

„Jsme velmi rádi za čas, který jsme mohli strávit s našimi obchodními partnery a jejich rodinami. Doufáme, že jsme přispěli k pohodové adventní atmosféře,“ uvedl Petr Lipner.

Poděkování patří také společnostem Huawei, Kyocera, Sony, TCL, které se na akci společně podílely a pomohly vytvořit nezapomenutelný program.

Zdroj: SWS, Entec

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

