Od 19. června musejí e-shopy umožnit odstoupení od smlouvy na jeden klik

Už dnes by měla začít platit nová evropská pravidla, která mají zjednodušit vracení zboží nakoupeného online. Povinnost vychází z evropské legislativy zaměřené na posílení práv spotřebitelů v digitálním prostředí. Jejím cílem je usnadnit zákazníkům proces vrácení zboží a sjednotit pravidla napříč členskými státy Evropské unie.
Změna přichází v době, kdy se vratky staly běžnou součástí online nakupování, tvoří velmi důležitou část každodenní činnosti e-shopů a jejich význam stále roste. Podle dat společnosti DPD z největšího evropského e-commerce průzkumu E-shopper Barometer 21 % všech zákazníků e-shopů v Česku vrátilo svoji poslední objednávku (+5 p.b. meziročně). 23 % zákazníků e-shopů v Česku pak dokonce považuje vratkový proces za nejasný nebo špatně vysvětlený.
„Možnost vrátit zboží je dnes nedílnou součástí online nakupování,“ říká Miloš Malaník, ředitel DPD. „Přesto zákazníci často narážejí na složité formuláře, nejasné postupy nebo obtížně dohledatelné informace. Přitom právě transparentnost a uživatelská přívětivost budou v e-commerce hrát stále důležitější roli a už nyní ovlivňují to, zda zákazník na e-shopu znovu nakoupí.“
Že je orientace v procesu vrácení zboží pro zákazníky stále komplikovaná, potvrzují i výsledky pravidelného průzkumu E-shopper Barometer. Mezi nejčastější důvody nespokojenosti při vracení zboží patří skutečnost, že zákazníci na webu obchodníka nemohou najít jasné instrukce, jak postupovat při odstoupení od smlouvy.
„Základní evropské požadavky jsou známy již delší dobu. Provozovatelé e-shopů by proto neměli čekat až na poslední chvíli a zbývající čas by měli využít k přípravě a úpravě svých procesů a systémů. Po nabytí účinnosti nových pravidel totiž nelze vyloučit zvýšenou kontrolu jejich dodržování ani případné sankce až do výše 5 milionů korun,“ říká Darina Francová, legal counsel DPD.
Zdroj: DPD