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OLED jde ve velkém do notebooků, taktovku opět udává Apple

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
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OLED notebook
Autor: Shutterstock
Poptávka po OLED displejích pro notebooky by podle Omdie měla do roku 2033 dosáhnout hodnoty 11,5 miliardy dolarů. Zásadní růst odstartuje uvedení nového Apple MacBooku Pro v letošním třetím čtvrtletí.

Z aktuální zprávy analytické společnosti Omdia vyplývá, že objem dodávek OLED displejů pro notebooky by měl do roku 2033 vzrůst na 11,5 miliardy dolarů, což bude představovat přibližně 16,2 % celkových tržeb z prodeje OLED displejů.

Tržby z OLED displejů pro notebooky by měly letos dosáhnout 4 miliard dolarů, a to především díky poptávce po řadě MacBook Pro od společnosti Apple. Od července 2026 bude společnost Samsung Display dodávat OLED panely pro Apple MacBook Pro (14,3 palce a 16,3 palce), přičemž tyto novinky by měly být uvedeny v předposledním čtvrtletí tohoto roku.

„Apple pro řadu MacBook Pro zavádí hybridní OLED založené na oxidovém TFT a technologii RGB tandem OLED,“ uvádí Jerry Kang, z Omdie. „Tato kombinace se v tomto formátu používá poprvé a je navržena tak, aby snížila spotřebu energie ve srovnání s LTPO a RGB single OLED.“

Nové metody pro uspokojení poptávky

Pro vysvětlení – v poslední dekádě se většina OLED displejů pro notebooky zakládala na technologii rigidních OLED, podobné té, která se používá v OLED displejích chytrých telefonů střední třídy. Vzhledem k očekávané rostoucí poptávce po OLED displejích však dodavatelé panelů investují do výrobní kapacity Gen8.6 s využitím řady moderních technologií včetně procesů založených na LTPO a oxidových TFT.

Výrobci navíc zkoumají i nové metody vzorování s cílem zlepšit efektivitu výroby OLED displejů s velkou úhlopříčkou, jako je inkoustový tisk (IJP) a jemná fotolitografická maska (FPM), vedle zavedené metody jemné kovové masky (FMM).

„Jak jsme již viděli na trhu s OLED displeji pro smartphony, v dlouhodobém horizontu se u OLED displejů pro notebooky uplatní řada technologických inovací,“ komentuje Kang. „Zejména u notebooků se do roku 2033 očekává výrazný nárůst poptávky po hybridním OLEDu, protože díky úspoře místa pro obvody a baterie umožňují tenčí a lehčí konstrukci zařízení.“

Analytici společnosti Omdia v tomto kontextu předpovídají, že podíl hybridních OLED v noteboocích by měl vzrůst z 12,6 % v roce 2026 na 89,5 % v roce 2033.

omdia OLED 2026

Autor: Omdia

Zdroj: Omdia

 

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Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

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