Olomoucké Kardi Ai míří do Indie. Mají licenci pro vstup na trh s 1,5 miliardy obyvatel

Český zdravotnický startup Kardi Ai získal licenci, která mu otevírá cestu na indický trh. Povolení od tamní regulatorní autority Central Drugs Standard Control Organisation umožňuje dovoz a prodej kompletního řešení Kardi Ai včetně hardwaru a softwaru po celé Indii.
Firma licenci získala letos v červenci, přibližně čtyři měsíce po podání žádosti. Nyní dokončuje obchodní a logistické přípravy, nastavuje spolupráci s místním distributorem a jedná s prvními zdravotnickými partnery. Samotný provoz chce zahájit v posledním čtvrtletí letošního roku.
První zastávkou bude Hajdarábád
Pro vstup na indický trh si Kardi Ai vybral Hajdarábád ve státě Telangána. Region patří mezi významná indická centra zdravotnictví, farmaceutického průmyslu a technologických inovací a působí zde řada velkých soukromých nemocnic a nemocničních skupin.
Startup chce nejprve ověřit svůj klinický a obchodní model právě v Telangáně a následně jej prostřednictvím nemocničních sítí rozšířit do dalších částí země. Do konce roku 2027 plánuje na indickém trhu oslovit desítky tisíc pacientů.
Indie představuje pro podobné řešení zajímavý trh také kvůli nerovnoměrné dostupnosti specializované kardiologické péče. Moderní diagnostika a odborníci jsou soustředěni především ve velkých městech, zatímco pacienti z menších měst a venkovských oblastí mohou za vyšetřením cestovat i několik hodin.
EKG může sledovat pacienta i mimo nemocnici
Řešení Kardi Ai kombinuje hrudní pás se snímačem EKG, mobilní aplikaci a automatickou analýzu záznamů pomocí umělé inteligence. Pacient může sledování srdeční aktivity využívat doma, v práci i při běžných každodenních činnostech, přičemž výsledky jsou následně dostupné také lékaři.
Dlouhodobé monitorování má pomáhat zachytit nepravidelně se objevující arytmie včetně fibrilace síní, které nemusí odhalit krátké klidové EKG ani jednodenní Holter. Samotný systém však nestanovuje diagnózu a nenahrazuje lékaře, poskytuje data pro odborné posouzení a rozhodnutí o další péči.
Právě tento model chce startup využít také v Indii. Velká kardiologická centra by mohla vyhodnocovat data pacientů monitorovaných doma nebo prostřednictvím menších regionálních pracovišť, což by mohlo snížit potřebu opakovaného cestování za odborným vyšetřením.
Zkušenosti z Česka chce přenést do zahraničí
Kardi Ai v současnosti spolupracuje v České republice se 60 nemocnicemi a eviduje více než 5 000 aktivních předplatných. Podle společnosti její řešení dosud ve více než 500 případech pomohlo včas upozornit na závažný problém se srdečním rytmem a umožnit zahájení potřebné péče.
Indie přitom není prvním zahraničním trhem, na který olomoucký startup vstupuje. Už dříve expandoval na Slovensko, do Polska, Rumunska a Bulharska. Na konci letošního roku se chystá také do Německa, v další fázi pak plánuje vstup do Spojených arabských emirátů a Singapuru.
Rostoucí potřeba kardiologické péče
Indie se podle Kardi Ai potýká s vysokou zátěží způsobenou kardiovaskulárními onemocněními, stárnutím populace a nerovnoměrným přístupem ke specialistům. Ročně zde na kardiovaskulární onemocnění zemře více než 3,1 milionu lidí a srdeční onemocnění se u indické populace objevují přibližně o pět až deset let dříve než v Evropě a USA.
Dalším faktorem je rostoucí počet obyvatel vyššího věku. V roce 2022 žilo v Indii přibližně 149 milionů lidí starších 60 let a do roku 2050 by jejich počet mohl vzrůst až na 347 milionů. S tím bude podle startupu růst také potřeba dlouhodobé péče o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními.
Indický trh zdravotnických prostředků dál roste
Potenciál vidí Kardi Ai také v rozvoji samotného trhu zdravotnických prostředků. Indické ministerstvo zdravotnictví v prosinci 2024 odhadovalo jeho velikost na přibližně 14 miliard dolarů a do roku 2030 očekává růst na 30 miliard dolarů.
Rozsáhlá populace, vysoká kardiovaskulární zátěž, nedostatek specialistů mimo největší města a rostoucí význam telemedicíny tak podle společnosti vytvářejí prostor pro širší využití dlouhodobého vzdáleného EKG monitorování. Kardi Ai chce nyní ověřit svůj model v jednom z hlavních zdravotnických center země a následně jej rozšiřovat do dalších indických států.
Zdroj: Kardi Ai