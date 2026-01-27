Omdia: Tlak cen na paměti sílí, letos bude méně mobilů s AMOLED panely

Globální dodávky AMOLED panelů pro chytré telefony mají podle analytické společnosti Omdia (dříve Canalys) klesnout z 817 milionů kusů v roce 2025 na zhruba 810 milionů v roce 2026. To by bylo první meziroční snížení od roku 2023, kdy trh AMOLED každý následující rok stabilně posiloval.
Analytici upozorňují, že tento vývoj není důsledkem slabé poptávky po OLED technologiích jako takových, ale reakcí výrobců na rostoucí ceny klíčových komponent – zejména paměťových čipů –, které celkově zvyšují náklady na výrobu chytrých telefonů.
Paměti táhnou ceny nahoru, výrobci šetří
Hlavní příčinou poklesu dodávek AMOLED panelů je podle Omdie nedostatek paměťových čipů a prudký nárůst jejich cen, které se v uplynulém období dostaly na úroveň, jež často překračuje samotné náklady na displej. Tento tlak vedl výrobce mobilů k úpravám plánů výroby a nákupů ve snaze nepřenášet zvýšené ceny na koncové zákazníky a vyhnout se tak snížení poptávky a zpomalení obnovovacích cyklů zařízení.
„Řada výrobců stále spoléhá na strategii snižování nákladů na komponentech, které jsou tradičně považované za přebytečné – jako například AMOLED panely – aby kompenzovali inflaci Bill of Materials (BOM),“ uvedla v komentáři pro Omdia Joy Guo, hlavní analytička pro oblast displejů. „Tato strategie ovšem začne narážet na své limity.“
Výrobci chytrých telefonů totiž mají před sebou dilema, kdy nemohou jednoduše přenést vyšší náklady na paměti do koncových cen, protože by to mohlo oslabit poptávku spotřebitelů a prodloužit dobu mezi upgrady zařízení. Proto raději upravují plány dodávek AMOLED panelů i dalších komponent u modelů plánovaných na rok 2026.
Omdia upozorňuje, že i přestože se kapacity výroby AMOLED panelů nadále rozšiřují, prostor pro další cenové slevy displejů se zmenšuje, protože výrobci už v roce 2025 zavedli agresivní slevové strategie, aby udrželi konkurenceschopnost.
Výhled do roku 2026: opatrnost a adaptace
Nárůst cen paměťových čipů podle Omdie částečně způsobuje prudce rostoucí poptávka ze strany datových center a AI infrastruktury, které spotřebovávají dostupnou výrobu pamětí a tlačí ceny výš. Tento trend se promítá napříč celým ekosystémem spotřební elektroniky a přináší komplikace pro výrobce chytrých mobilů, komponentů i samotných zařízení.
V důsledku toho se AMOLED panely, i když stále široce využívané a technologicky pokročilé, staly jedním z primárních nástrojů, které výrobci používají k omezení celkových nákladů, což znamená i snížení jejich objednávek pro nadcházející rok.
Podle odborníků Omdie může být rok 2026 z hlediska AMOLED panelů zlomový, protože výrobci budou muset najít rovnováhu mezi tlakem na náklady a stále vysokými očekáváními spotřebitelů ohledně kvality displejů u smartphonů. Situace může vést i k dalším strategickým změnám v cenových politikách, segmentaci nabídky nebo úpravám komponentových konfigurací u nových modelů.
Přestože pokles dodávek představuje první slabší moment po několika letech růstu, technologie AMOLED podle analytiků zůstává dominantní volbou pro prémiové i střední segmenty chytrých telefonů – jen výrobcům nyní bude trvat déle, než naleznou rovnováhu mezi náklady na výrobu a tlakem na retailové ceny.
Zdroj: Omdia