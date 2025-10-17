Omdia: Globální trh PC v závěru roku nakopává refresh po Windows 10

Společnost Omdia (dříve Canalys) ve své aktuální zprávě informuje, že celkové dodávky stolních PC, notebooků a pracovních stanic e třetím čtvrtletí vyrostly o 6,8 % na celkových 72 milionů kusů.
Dodávky notebooků (včetně mobilních pracovních stanic) podle analytiků stouply o 4 % na 57,2 milionu kusů, zatímco dodávky stolních PC (včetně stolních pracovních stanic) si polepšily o citelných 17 % na 15,2 milionu kusů.
Omdia poukazuje zejména na to, že dominantním faktorem, který pohání růst dodávek a aktivací ve segmentech koncových uživatelů, je avizovaný konec podpory Windows 10. Ještě před deadlinem v polovině října ovšem Microsoft vyhlásil, že běžným uživatelům v EU nabídne bezplatnou ochranu prodlouženou ještě o jeden rok.
„Ačkoli Microsoft a její partneři výrazně zintenzivnili úsilí o zvýšení povědomí, zejména mezi malými a středními podniky a spotřebiteli, významná část globální instalované základny Windows zůstává buď na systému Windows 10, nebo na počítačích, které jsou staré pět nebo více let,“ konstatuje Ishan Dutt z Omdie.
Windows 10 tu ještě bude
Nedávné průzkumy společnosti Omdia mezi partnery v oblasti partnerského kanálu ukazují, že při přechodu B2B zákazníků na Windows 11 je ještě hodně práce. Pouze 39 % z 453 respondentů v průzkumu ze září 2025 uvedlo, že došlo k obnovení nebo upgradování téměř všech počítačů jejich zákazníků.
Dalších 18 % uvedlo, že jejich zákazníci mají v úmyslu dál používat Windows 10 i po skončení podpory, přičemž mnozí z nich pravděpodobně využijí možnost prodloužených bezpečnostních aktualizací od Microsoftu.
Pro společnost Microsoft a její OEM a prodejní partnery to podle analytiků představuje významnou skupinu uživatelů, kteří budou vyžadovat průběžné cílené zvyšování povědomí a podporu při přechodu.
Čipsety nachystané na AI
„Vzhledem k tomu, že poptávka po upgradech zůstane velice živá i ve čtvrtém čtvrtletí a následujících kvartálech, klíčoví hráči v oboru představili aktualizované plány pro nové produkty, jejichž cílem je podnítit nákup počítačů,“ podotkl Dutt.
Například Qualcomm představil Snapdragon X2 Elite, aktualizovanou verzi svého prémiového čipsetu pro počítače, zatímco Intel oznámil svou novou generaci procesorů Core Ultra v řadě Panther Lake.
„CES 2026 bude přehlídkou nových líbivých PC, protože výrobci OEM představí aktualizovaná portfolia již obsahující nejnovější čipové sady,“ dodal Dutt s tím, že po relativně klidném roce 2025 se zpátky do popředí vrátí téma AI v zařízeních.
Úspěšné tažení Lenova
Z hlediska jednotlivých výrobců analytici Omdia zjistili, že silné čtvrtletí má za sebou zejména Lenovo. To ve třetím čtvrtletí vyrostlo o 17 % a dodalo 19,4 milionu kusů PC, čímž navýšilo svůj náskok ve vedení.
Druhá příčka patří HP s 15 miliony dodaných kusů, což představuje meziroční nárůst o 11 %, zatímco Dell si zajistil třetí místo s 3% ročním růstem, podporovaným pokračující dynamikou obnovy.
Čtvrté místo obsadila Apple, který zaznamenala zlepšení v řádu jednotek procent a již páté čtvrtletí v řadě překročil hranici 6 milionů dodaných PC. První pětku výrobců uzavřel Asus s 5,8 miliony prodaných kusů, což představuje 7% nárůst oproti loňskému roku.
Zdroj: Omdia
