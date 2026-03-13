Omdia: Horší, než jsme čekali. Dodávky PC letos propadnou dvouciferně

Společnost Omdia publikovala aktualizovanou prognózu pro globální trh PC (desktopů, notebooků a pracovních stanic) a nevypadá vůbec dobře. Celkové dodávky by totiž měly letos poklesnout o drastických 12 % na 245 milionů kusů.
Předpověď vychází z prudkého nárůstu cen pamětí a úložišť, zejména z očekávaného minimálního 60% nárůstu v prvním kvartálu. Tlak na růst cen by se měl přenést i do dalších čtvrtletí, i když následující nárůsty by měly být mírnější.
Analytici si povšimli, že od prvního čtvrtletí 2025 vzrostly náklady na běžné konfigurace paměti a úložiště o 90 až 165 dolarů. To vyvolalo značný finanční tlak na výrobce a donutilo je omezit propagační akce, zvýšit ceny produktů a upravit konfigurace.
Očekává se, že dopad na všechny kategorie PC produktů bude v zásadě stejný. Prodej stolních počítačů by měl klesnout o 10 % na 53,2 milionu kusů, zatímco prodej notebooků by měl klesnout o 12 % na 192,2 milionu kusů.
Levné PC, nedostatkové PC
Vzhledem k tomu, jak rychle se situace vyvíjí, provedla společnost Omdia analýzu dopadů v několika scénářích. Na základě nejnovějších dostupných informací a signálů z trhu předpovídá prognóza vyšší riziko poklesu, a to konkrétně prohloubení nedostatku paměťových a úložných zařízení a stále strmější růst cen.
To by mohlo dále drtit poptávku spotřebitelů a omezit nabídku prodejců PC, což by vedlo k poklesu dodávek PC o 15 % nebo potenciálně i více. Další hřebíček do rakve je pak konflikt na Blízkém východě, který uvrhl do nejistoty mezinárodní dopravu a růst regionálních trhů.
Další analýza podle cenových pásem ukazuje, že nedostatek a růst cen ovlivnily produkty v různých cenových kategoriích v různé míře. „U levnějších produktů je menší prostor pro absorpci rostoucích nákladů a spotřebitelé v tomto segmentu jsou obvykle citlivější na cenové výkyvy,“ podotkl Ben Yeh z Omdie.
„Kromě toho se produkty v nižším cenovém pásmu často spoléhají na komponenty předchozí generace s nižší kapacitou a mají nižší prioritu při přidělování, přičemž čelí překážce v podobě ukončení výroby u některých dodavatelů. V rámci omezené nabídky, kterou mohou prodejci PC získat, bude upřednostňování prémiových produktů preferovanou strategií ke zmírnění dopadů na obchodní výkonnost,“ dodal analytik.
Omdia očekává, že v letošním roce budou nejvíce zasaženy PC s cenou pod 500 dolarů – jejich dodávky by se měly propadnout o 28 % na přibližně 62,1 milionu kusů. Naopak dodávky high-endových PC s cenou nad 900 dolarů budou odolnější a co víc – možná si udrží i mírný růst.
„Kromě silnější schopnosti vyšších cenových pásem absorbovat nárůst nákladů jsme také zohlednili, že někteří spotřebitelé a rozhodující osoby v oblasti IT budou akceptovat vyšší ceny, aby uspokojili základní potřeby, což povede k posunu cenového mixu směrem nahoru,“ dodal Yeh. „Přesun k vyšším cenovým pásmům však nutně neznamená zlepšení konfigurace produktů.“
Dravost HarmonyOS
„Pokles v roce 2026 způsobený nabídkou neovlivní všechny operační systémy stejně,“ podotkl Kieren Jessop z Omdie. „U počítačů s Windows, které tvoří 83 % dodávek, se v roce 2026 předpokládá pokles o 12 %, protože tato platforma nese hlavní břemeno omezení paměti a úložiště.“
Nejstrmějšímu poklesu o 28 % čelí Chrome. Jde totiž o systém, který je silně zaměřený na vzdělávání, a je tak obzvláště zranitelný vůči přísnějšímu rozdělování komponent, nižším maržím a ukončení výroby některých paměťových a úložných produktů.
Naopak Počítače Mac by měly zaznamenat relativně mírný pokles o 5 %, podporovaný vertikálně integrovaným dodavatelským řetězcem společnosti Apple a prémiovým postavením. Výrazně by pak měly růst počítače s operačním systémem HarmonyOS – podle prognóz meziročně až desetinásobně z malé základny. Souvisí to s rozšiřováním ekosystémů počítačů v Číně ze strany Huawei.
Zdroj: Omdia