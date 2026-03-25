Přichází útlum? Dodávky tabletů vloni vyrostly o 9,8 %, s tím letos nepočítejme

Globální trh tabletů má podle analytické společnosti Omdia za sebou dalších, relativně úspěšných dvanáct měsíců – v roce 2025 připsal meziroční růst o 9,8 % na 162 milionů kusů, což představuje nejvyšší roční objem od pandemického boomu v roce 2020. Silná byla zejména vánoční sezóna, kdy se ve čtvrtém čtvrtletí prodalo 44 milionů zařízení. Analytici však upozorňují, že letošní rok přinese větší tlak na poptávku i dostupnost komponent.
Nejvýraznější dynamiku již tradičně přinesl závěr roku. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 se dodávky vyšplhaly na 44 milionů kusů. K růstu přispěla sezónní poptávka během svátků i předzásobení trhu před očekávaným omezením dodávek paměťových komponent.
Regionálně se nejrychleji rozvíjela střední a východní Evropa těsně následovaná regionem Asie a Tichomoří. Dvouciferný růst podle Omdie zaznamenaly všechny regiony s výjimkou Severní Ameriky. Tam však silná vánoční sezóna podpořená slevovými akcemi prodejců pomohla zmírnit meziroční pokles.
Letos jen selektivní růst
Podle analytiků budou muset výrobci v nadcházejícím období pečlivě vyvažovat konkurenceschopnost a ziskovost. Další narušení trhu s paměťovými komponenty totiž ohrožuje dostupnost dodávek a může vést ke zvyšování cen. Příležitosti k růstu sice zůstanou, ale jen v některých oblastech.
Analytici očekávají, že růst se bude soustředit zejména na obnovovací cykly prémiových a vlajkových modelů na vyspělých trzích a na poptávku ve veřejném sektoru v oblasti vzdělávání na rozvíjejících se trzích. Trh se tak může více polarizovat mezi prémiový segment a institucionální zakázky.
„Prodejci budou muset pečlivě vyvažovat konkurenceschopnost a ziskovost, protože další narušení trhu s pamětí ohrožuje dostupnost dodávek a zvyšuje ceny,“ doplnila Himani Mukkaová z Omdie. Podle ní se zároveň změní způsob uvádění tabletů na trh a bude se klást větší důraz na jejich roli v rámci širších technologických ekosystémů.
Výrobci budou více tlačit dopředu funkce napříč operačními systémy a využití umělé inteligence. Jako příklad Omdia uvádí vestavenou ambientní inteligenci Lenovo Qira, která funguje na Windows i Androidu a má nabídnout plynulejší uživatelský zážitek. Pozitivní impulz pro ekosystém generativní AI pak představuje spolupráce Applu a Googlu na využití Gemini pro budoucí funkce Apple Intelligence napříč celým portfoliem zařízení Applu.
Apple posílil vedení, Lenovo rostlo nejrychleji
Na sklonku roku globální trh tabletů meziročně vzrostl o deset procent. Apple si meziročně polepšil o 16,5 %, dodal 19,6 milionu iPadů a upevnil svou pozici tabletové jedničky. K výsledku přispěla silná poptávka po iPadu 11. generace a řadě iPad Pro s procesorem M5.
Na druhém místě skončil Samsung, kterého však více zasáhlo celkové zpomalení trhu. Jeho dodávky meziročně klesly o 9,2 % na 6,4 milionu kusů. Nejrychleji mezi hlavními výrobci rostlo Lenovo, které dodalo 3,9 milionu tabletů, což představuje meziroční nárůst o 36 %, podpořený navýšením dodávek před očekávaným zvýšením cen.
Čtvrtou příčku s dodávkami tří milionů kusů a růstem o 14,8 % obsadilo Huawei. První pětku uzavřelo Xiaomi s 2,8 milionu zařízení ve čtvrtém čtvrtletí a meziročním růstem o 10,1 %. Celoroční dodávky Xiaomi vzrostly oproti roku 2024 o 25 %.
Vývoj trhu tabletů v 4Q25 (miliony kusů)
|
Výrobce
|
Prodej 4Q25
|
Podíl 4Q25
|
Prodej 4Q24
|
Podíl 4Q24
|
Meziroč. změna
|
1. Apple
|
19,630
|
44,9 %
|
16,852
|
42,3 %
|
16,5 %
|
2. Samsung
|
6,444
|
14,7 %
|
7,096
|
17,8 %
|
–9,2 %
|
3. Lenovo
|
3,865
|
8,8 %
|
2,639
|
7,1 %
|
36,2 %
|
4. Huawei
|
3,029
|
6,9 %
|
2,542
|
6,6 %
|
14,8 %
|
5. Xiaomi
|
2,797
|
6,4 %
|
7,896
|
6,4 %
|
10,1 %
|
ostatní
|
8,000
|
18,3 %
|
39,862
|
19,8 %
|
–1,3 %
|
Celkem
|
43,765
|
100,0 %
|
39,862
|
100,0 %
|
9,8 %
Zdroj: Omdia