Omdia: Prodeje displejů pro skládací telefony porostou. Širší obrazovky budou hit

Trh se skládacími smartphony má letos znovu růst. Podle analytické společnosti Omdia se dodávky AMOLED displejů pro tato zařízení v roce 2026 zvýší meziročně o 44 % na 29 milionů kusů. Hlavním impulzem jsou nové skládací telefony knižního typu s širšími obrazovkami, které výrobcům umožňují nabídnout praktičtější využití při práci i konzumaci obsahu.
Samsung a Apple v roce 2026 představily skládací smartphony s novými poměry stran. Zatímco tradiční konstrukce kombinovala hlavní displej s poměrem stran 10:9 a vnější obrazovku 21:9, novější modely využívají širší formáty, například 4:3 a 14:10. Ty mají nabídnout větší prostor pro multitasking podobný práci na tabletu, prohlížení webu, sociální sítě i produktivní aplikace.
Širší displeje mají překročit 60 % trhu
Podle Omdia trh na nový formát reaguje pozitivně a první fáze jeho zavádění se jeví jako úspěšná. Displeje pro skládací telefony se širším poměrem stran mají v roce 2026 představovat 44 % všech dodávek panelů pro skládací smartphony. V roce 2027 by jejich podíl měl překročit 60 %, a to také díky očekávanému vstupu dalších čínských výrobců.
„Dodávky displejů pro skládací smartphony se širokoúhlejším formátem mají v roce 2026 představovat 44 % celkového trhu s panely pro skládací zařízení,“ uvedl Brian Huh, hlavní analytik Omdia. Podle něj bude růst pokračovat i v následujícím roce, kdy se do tohoto segmentu zapojí další čínské značky.
Samsung Display posílí svou pozici
Změny se projeví také v dodavatelském řetězci. Samsung Display má v roce 2026 dodávat AMOLED displeje výhradně pro Samsung Galaxy Fold 8 a Apple iPhone Duo. Omdia proto očekává, že podíl společnosti na trhu s displeji pro skládací smartphony vzroste na 66 %.
Naopak čínští výrobci displejů mohou svůj podíl ztratit. Důvodem je slábnoucí poptávka po skládacích telefonech některých čínských značek. Vývoj tak bude záviset nejen na nových konstrukcích zařízení, ale také na tom, jak se jednotlivým výrobcům podaří přesvědčit zákazníky k nákupu.
Dodávky displejů nejsou totéž co prodeje telefonů
Omdia upozorňuje, že dodávky displejů a hotových skládacích smartphonů se nemusejí ve stejném čtvrtletí shodovat. Panely se zpravidla dodávají s předstihem, aby výrobci mohli zajistit montáž zařízení. Vývoj dodávek displejů proto může předcházet růstu výroby telefonů, případně se od něj dočasně odchýlit v závislosti na skladových zásobách a výrobních plánech.
Zdroj: Omdia