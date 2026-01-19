Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Omdia: Prodej televizorů poroste díky MS ve fotbale, na obzoru číhá propad v Číně

Omdia: Prodej televizorů poroste díky MS ve fotbale, na obzoru číhá propad v Číně

Zuzana Peroutková Bičíková
19. 1. 2026
Autor: Depositphotos
Globální dodávky televizorů by měly v roce 2026 překročit hranici 210 milionů kusů, a to především díky promoakcím spojeným s fotbalovým mundialem. Růst však oslabuje nedostatečná poptávka v Číně a obavy z rostoucích cen paměťových komponentů.

Podle nejnovější prognózy výzkumné agentury Omdia se dodávky televizorů celosvětově zvýší ze 208 milionů kusů v roce 2025 na 210 milionů v roce 2026, v meziročním srovnání tedy o přibližně jedno procento. Hlavním impulsem pro růst má být tradičně intenzivní marketing a propagační kampaně spojené s mistrovstvím světa ve fotbale, které podnítí spotřebitele k nákupu nových televizí právě před vrcholnou světovou sportovní událostí.

Nejrychleji rostoucími regiony na trhu televizorů v roce 2026 by měla být Evropa a Severní Amerika. Zatímco v západní Evropě analytici očekávají růst dodávek o 3,2 % a ve východní Evropě o 3,1 %, Severní Amerika – region, kde se MS koná – by mělo vykázat růst kolem 2,2 %. Tyto trhy podle odborníků těží z vyšší poptávky spotřebitelů během sportovní sezóny a aktivních marketingových kampaní výrobců i prodejců.

Omdia: Trh PC vloni vesele rostl, letos ale nastoupí problémy s paměťmi a úložišti Přečtěte si také:

Omdia: Trh PC vloni vesele rostl, letos ale nastoupí problémy s paměťmi a úložišti

Růstové motory a brzdy

Naopak televizní trh v Číně zůstává slabý. Omdia předpovídá, že dodávky v největším trhu globálně se v roce 2026 sníží o 4,7 % meziročně. Tento pokles navazuje na již dřívější útlum, který se projevil 12% poklesem ve třetím čtvrtletí 2025 poté, co skončily vládní stimuly zvyšující poptávku. Slabší domácí poptávka v Číně tak bude mít významný dopad na celkové světové výsledky.

Dlouhodobější výhled nicméně ukazuje, že klíčovým trhem, by se mohla stát Indie zejména pro čínské značky, které hledají nové příležitosti růstu mimo domácí trh. V regionu Asie a Oceánie jsou očekávány dodávky televizorů vyšší o 2,6 % v roce 2026 a tento region by měl až do roku 2029 vykazovat nejrychlejší průměrný roční růst (CAGR) kolem 2,2 %.

Mini LED dál posiluje

V technologickém segmentu by měl podle Omdie nadále růst zájem o televize s technologií Mini LED. Tento segment má v roce 2026 růst o 16,9 % meziročně a podle prognózy bude pokračovat v růstu s CAGR 9,2 % až do roku 2029. Modely s RGB Mini LED, zatím umístěné v prémiovém segmentu, se očekává, že se postupně zlevní a podpoří širší adopci napříč trhem.

Omdia televizory 2026Autor: Omdia

Zdroj: Omdia

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud