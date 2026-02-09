Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Omdia: Trh chytrých telefonů vloni vyrostl o 2 %, letos se neobejdeme bez výzev

Omdia: Trh chytrých telefonů vloni vyrostl o 2 %, letos se neobejdeme bez výzev

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 3 minuty

Frustrovaná mladá blondýna sedící na židli se dívá na telefon a s nešťastným výrazem ve tváři čte zprávu doma.
Autor: Shutterstock
Celosvětový trh chytrých telefonů zažil v roce 2025 oživení a meziročně se zvýšil o 2 % na 1,25 miliardy dodaných zařízení, což je nejvyšší úroveň od roku 2021. Rostoucí ceny paměťových a dalších komponentů ovšem naznačují, že letošní rok tak růžový nebude.

Podle nejnovější analýzy agentury Omdia trh chytrých telefonů v roce 2025 meziročně vzrostly o 2 % na 1,25 miliardy kusů. Většina regionů vykázala růst, avšak tradičně silný čínský trh skončil v záporných čísel, protože se začaly vytrácet efekty vládních dotací, které v prvních měsících roku trh posouvaly vzhůru.

Co se dozvíte v článku
  1. Lídr trhu Apple a obnovený Samsung
  2. Další značky expandují i v nejistém prostředí
  3. Tlak na rok 2026 je nepopiratelný
  4. Paměťové čipy jako klíčová slabina
  5. Opatrné očekávání do budoucna

Ve čtvrtém kvartálu 2025 trh dokončil rok s meziročním růstem o 4 %. Ten podpořila sezónní poptávka a silným výkon některých výrobců. Nicméně rostoucí náklady na klíčové komponenty, zejména paměťové čipy, začaly růst objemů přiškrcovat už na sklonku roku.

Omdia chytré telefony 2025Autor: Omdia

Lídr trhu Apple a obnovený Samsung

Apple dosáhl v roce 2025 nejvyššího objemu dodávek ve své historii: iPhony rostly o 7 % na 240,6 milionu kusů, což vendorovi pomohlo udržet si pozici světové jedničky třetí rok v řadě. Zvláštní význam měly výsledky v Číně, kde Apple v posledním čtvrtletí zvýšil dodávky oproti předchozímu roku o 26 %, přičemž poptávku táhl model iPhone 17.

Samsung se po třech letech meziročního poklesu výrazně vzpamatoval a také rostl o 7 %. Jeho výkon podle Omdie podpořila jak poptávka po vlajkových modelech, tak oživení v masovějším segmentu. Značka se tak znovu vrátila k růstu napříč řadou produktů Galaxy S, Z a modelů střední třídy A0× a A1×.

Třetí příčku si udrželo Xiaomi, které za celý rok dodalo 165,4 milionu mobilů, ačkoliv jeho prodeje meziročně klesly o 2 % kvůli slabší poptávce v levnějších segmentech. Společnost se však snaží o růst prostřednictvím širší nabídky, sahající od značek POCO až po zařízení s AIoT funkcemi.

Společnost Vivo zaznamenala 4% růst a s 105,3 milionu dodaných kusů obsadila čtvrté místo, především díky silným výsledkům na indickém trhu. Oppo se po náročné první polovině roku vrátilo k růstu a dosáhla dodávek ve výši 100,7 milionu kusů za celý rok. To však stále představovalo meziroční pokles o 3 %.

Další značky expandují i v nejistém prostředí

Mimo „velkou pětku“ pokračovali někteří výrobci ve silném růstu i přes obtížné tržní podmínky. Honor a Lenovo si připsaly růst o 11 %, resp. 6 % a dosáhly rekordních úrovní díky rozšíření své geografické působnosti na konkurenčních trzích. 

Huawei se poprvé po pěti letech vrátilo na první místo na trhu v pevninské Číně. Nejrychleji rostoucím výrobcem roku 2025 byla značka Nothing, jejíž dodávky meziročně vzrostly o 86 % na více než 3 miliony kusů.

Omdia chytré telefony 2025Autor: Omdia

Tlak na rok 2026 je nepopiratelný

„Ačkoli rok 2025 byl pro většinu dodavatelů celkově pozitivní, výhled na rok 2026 se zhoršuje,“ uvedl Runar Bjorhovde z Omdie. „Podle nedávné zprávy Omdie jsou rostoucí tlaky na straně nabídky v oblasti DRAM, NAND a dalších čipů hlavním důvodem k obavám pro dodavatele.

Omdia: Tlak cen na paměti sílí, letos bude méně mobilů s AMOLED panely Přečtěte si také:

Omdia: Tlak cen na paměti sílí, letos bude méně mobilů s AMOLED panely

Podle analytika hrozí, že kvůli těmto omezením bude docházet ke snižováním marží, vynucování úprav cen a v konečném důsledku oslabení poptávky spotřebitelů. Avšak omezení nedopadají na vendory stejnou měrou. 

Zejména ti, kteří působí v menším měřítku, mají omezené dlouhodobé vztahy s dodavateli a velký podíl na trhu s low-endovými produkty, budou obzvláště ohroženi, zdůrazňuje Bjorhovde. Podle něj je také nezbytné, aby výrobci efektivně hlídali kritické body v dodavatelském řetězci a prodejním kanálu s ohledem na dlouhodobé vztahy a zároveň se snažili omezit přenášet zvýšené náklady na koncové zákazníky.

Paměťové čipy jako klíčová slabina

Podle zprávy Omdie se tlak na ceny paměťových čipů už koncem roku 2025 projevil ve zvýšených nákladech komponentů, což omezovalo růst objemů ve čtvrtém čtvrtletí a začalo utvářet očekávání pro rok 2026. Tento trend zvyšuje provozní náklady výrobců a nutí je přehodnocovat cenové strategie, zejména v segmentech s nižší marží.

Výsledky čtvrtého čtvrtletí roku navíc podle analytiků ukázaly, že trh významně táhly dopředu prémiové modely. Popularita vlajkových zařízení přispěla k 16% meziročnímu růstu v tomto období, především díky silné poptávce po modelech Apple i Samsung, jak naznačují i další doplňující analýzy trhu.

Opatrné očekávání do budoucna

I když rok 2025 skončil pozitivně s celkovým růstem trhu, analytici společnosti upozorňují na rostoucí rizika pro rok 2026, která mohou ovlivnit tempo růstu i strukturu nabídky. Výzvy spojené s náklady na komponenty, změny v poptávce spotřebitelů a širší ekonomické tlaky budou podle expertů pro další vývoj globálního trhu chytrých telefonů zcela klíčové.

Zdroj: Omdia

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

