Omdia: Trh PC v roce 2025 vesele rostl, letos ale nastoupí problémy s paměťmi a úložišti

Podle nejnovější zprávy společnosti Omdia dodávky stolních počítačů, notebooků a pracovních stanic ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 meziročně vzrostly o 10,1 % na 75 milionů jednotek. Celkový počet dodaných zařízení za celý rok dosáhl 279,5 milionu, což představuje meziroční nárůst o 9,2 %.
Notebooky zůstaly dominantní kategorií zařízení; ve posledním čtvrtletí jich bylo dodáno 58,6 milionu a za celý rok 220,4 milionu, což znamená 8 % růst oproti roku 2024. Klasické stolní počítače a pracovní stanice pak ve čtvrtém kvartálu vykázaly dodávky v objemu 16,2 milionu kusů, za celý rok pak 59 milionů. To představuje meziroční zlepšení o 14,4 %.
Růst trhu však stírají rostoucí ceny komponent
Ačkoli trh v roce 2025 vykázal zdravý růst, od poloviny roku se podle analytiků začaly projevovat problémy s dodávkami paměťových a úložných komponentů. Tyto tlaky na nabídku vedly ke značnému nárůstu jejich cen – podle Omdie vzrostly mezi prvním a čtvrtým kvartálem náklady na hlavní paměti a úložiště o 40 % až 70 %. Výrobci PC tyto zvýšené náklady začali přenášet dál na spotřebitele a v prosinci 2025 dali najevo očekávání růstu cen počítačů i v roce 2026.
Analytik Ben Yeh z Omdie uvedl, že vzhledem k omezené nabídce v roce 2026 bude trh klást větší důraz na prémiové modely a jednodušší konfigurace střední a nižší třídy, aby si výrobci ochránili své marže.
Podle analytické společnosti je poptávka po náhradě starších zařízení dál silná, ale tlak na nabídku se v průběhu letošního roku rozhodně projeví. Úspěch výrobců bude podle analytiků záviset na jejich schopnosti efektivně zajistit dodávky paměťových a úložných komponentů a jejich vyjednávací síle s dodavateli. Bez dostatečné nabídky totiž hrozí, že dodávky nebudou plně uspokojovat poptávku trhu.
Trh je navzdory výzvám optimistický
Omdia také uskutečnila v listopadu 2025 průzkum mezi partnery z B2B kanálu, který ukázal, že 57 % očekává růst svého PC byznysu v roce 2026 ve srovnání s rokem 2025. To znamená, že i přes obavy z omezené nabídky existuje zdravý hlad po zařízeních, který může otevřít příležitosti pro ty výrobce, kteří dokážou nejlépe zvládnout logistické a nákupní výzvy.
Mezi nejvýznamnější výrobce v roce 2025 patřilo Lenovo, které vedlo trh s růstem dodávek o 14,4 % ve čtvrtém čtvrtletí a celkovým objemem 71 milionů jednotek za celý rok. Druhé místo obsadila společnost HP s 15,4 milionu dodaných zařízení ve sledovaném kvartálu. Dell si připsal v poslední čtvrtině roku nejrychlejší růst mezi hlavními vendory – meziročně o 26 % –, čímž zvýšil svůj podíl na trhu, a za celý rok dosáhl 42 milionů zařízení.
Apple si udržel čtvrtou pozici na trhu a byl nejrychleji rostoucím výrobcem za celý rok 2025 s 16,4 % růstem a 28 miliony dodaných počítačů. Páté místo obsadil Asus, který v období od října do prosince 2025 dodal 5,3 milionu zařízení a celkově 20 milionů za rok.
Zdroj: Omdia