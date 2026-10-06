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Onlio mění CEO. Do čela technologické firmy nastupuje Pavel Nykl

Jakub Fišer
Dnes
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Pavel Nykl, Onlio
Autor: Onlio
Novým CEO české technologicko-konzultační společnosti Onlio se od října stává Pavel Nykl. Dosavadní obchodní ředitel ve vedení firmy nahradí jejího zakladatele Jiřího Vovse, který zůstává jediným akcionářem a předsedou představenstva.
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Česká technologicko-konzultační společnost Onlio mění vedení. Novým CEO se od října 2026 stává dosavadní obchodní ředitel Pavel Nykl, který ve funkci nahradí zakladatele a dosavadního šéfa společnosti Jiřího Vovse.

Nykl v Onliu působí deset let

Pavel Nykl nastoupil do Onlia v roce 2016 jako obchodní ředitel. Předtím působil v IT a v letech 2000 až 2016 zastával pozice CEO v různých společnostech. Během svého působení v Onliu se dlouhodobě věnoval také edukaci trhu v oblasti systémů pro správu dokumentů.

V nové roli se chce zaměřit především na další rozvoj eDoCat DMS a expanzi mezi nadnárodní společnosti. Onlio vlastní systém vyvíjí jako alternativu k zahraničním DMS řešením a podle společnosti jej dnes využívají velké firmy z retailu, financí, pojišťovnictví nebo developmentu.

eDoCat má být páteřním systémem

Nykl dlouhodobě prosazuje pohled, že systém pro správu dokumentů nemá sloužit pouze jako úložiště souborů. „Mou vizí je edukovat firmy o tom, že DMS není jen úložiště dokumentů. Je to jeden z páteřních informačních systémů,“ uvedl.

Firma v září oznámila také integraci umělé inteligence do eDoCat DMS a připravuje další rozvoj produktu. Právě eDoCat má být jedním z hlavních pilířů dalšího růstu společnosti.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Jiří Voves zůstává v čele představenstva

Dosavadní CEO Jiří Voves stál v čele Onlia od roku 2011. Z vedení společnosti ale neodchází. Zůstává jejím jediným akcionářem a předsedou představenstva.

Podle Vovse Nykl během svého působení prokázal odborné zkušenosti a znalost hodnot společnosti. Jeho jmenování proto považuje za přirozený další krok ve vývoji Onlia.

Onlio má 25letou historii

Skupina Onlio působí na trhu 25 let a zaměřuje se na digitalizaci firemních procesů a systémovou integraci. Vedle vlastního eDoCat DMS patří mezi její aktivity také řešení postavená na platformách Atlassian a Pipedrive.

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Mezi klienty skupiny patří například AXA, Globus, ČD Cargo, Komerční banka nebo Sekyra Group. V roce 2026 se Onlio umístilo na 66. místě žebříčku TOP 100 ICT společností časopisu CIO trends.

Zdroj: Onlio

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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