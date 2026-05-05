Osvícené Česko. Firmy řeší cloud, umělou inteligenci i kontrolu nad daty

Společnost IceWarp ve společnosti s agenturou Ipsos vypracovala detailní pohled na mozaiku toho, jak české firmy pracují s kancelářskými platformami a jak přistupují k moderním technologiím, včetně umělé inteligence. Sběr dat proběhl mezi 15. a 18. únorem 2026 formou internetového dotazníku a zúčastnilo se ho 1050 respondentů z řad zaměstnanců firem působících v IT odděleních ve věku 18 až 65 let z celé České republiky.
Kam firmy ukládají data
Průzkum ukázal, že české firmy jsou v otázce ukládání dat rozdělené. Nejčastěji volí cloudová úložiště, která využívá 31,4 % respondentů. Téměř stejně silná je ale skupina firem, které preferují vlastní on‑premise servery (26,4 %), a dalších 22,4 % kombinuje obě varianty. Zhruba pětina respondentů navíc vůbec netuší, kde jejich data končí, což ukazuje na přetrvávající informační deficit v oblasti firemní infrastruktury.
Zajímavé je, že cloud táhne především mladší generace IT pracovníků, zatímco v některých regionech – například v Jihočeském, Libereckém, Ústeckém a Olomouckém kraji – stále dominuje on‑premise. Stejný trend se objevuje i ve středně velkých městech, kde firmy častěji volí vlastní servery. Regionální rozdíly tak potvrzují, že digitalizace českých firem probíhá nerovnoměrně.
LLM ano, ale…
Otevřenost firem k využívání LLM je podle IceWarpu zatím opatrná. Pouze 9,5 % respondentů uvádí, že je již aktivně používá, a 27 % by je uvítalo. Naopak 25,9 % se obává zneužití dat a 8,1 % je zásadně proti. Téměř třetina respondentů navíc neví, jak LLM v kontextu firemních platforem fungují, což ukazuje na potřebu další edukace.
Generační rozdíly jsou výrazné: polovina lidí ve věku 18 až 26 let LLM buď používá, nebo by je chtěla používat. Muži využívají LLM téměř dvakrát častěji než ženy a největší obavy ze zneužití dat mají pracovníci ve věku 54 až 65 let. Vnímání LLM je tedy silně ovlivněno věkem i technologickou sebejistotou.
A odkudpak ta platforma je?
Původ kancelářské platformy hraje roli pro polovinu českých firem. Pro 10,7 % je zásadní a dalších 39,2 % k němu při výběru přihlíží. Naopak 20,9 % firem téma příliš neřeší a 7,1 % je zcela lhostejných. Zbytek respondentů si není jistý. Výsledky ukazují, že geopolitika a otázka důvěry v technologické dodavatele jsou pro české firmy stále relevantní.
Z dotazování vyplynulo, že důraz na původ platformy je silnější u mladších ročníků a roste také s dosaženým vzděláním. Firmy z největších měst přikládají zemi původu největší váhu, což může souviset s vyšší mírou digitalizace i větší expozicí globálním trendům. Fenomén Trump tak nepřímo zvýrazňuje téma technologické suverenity i v českém prostředí.
Touha mít data pod kontrolou nás neopouští
Zřejmě není překvapením, že kontrola nad daty je pro české firmy klíčová. Třetina respondentů (34,3 %) ukládá data výhradně na vlastní servery a dalších 22,1 % využívá privátní cloud na území ČR. Pouze 11,8 % kombinuje vlastní infrastrukturu s veřejným cloudem a 13,2 % firem sice používá cloud, ale neví, kde jejich data fyzicky leží. To ukazuje, že část firem stále nemá plnou kontrolu nad svou datovou architekturou.
Privátní cloud je nejpopulárnější mezi mladými IT pracovníky, zatímco starší generace výrazně preferuje vlastní servery. Regionálně vyčnívá Vysočina, kde firmy častěji volí privátní cloud před on‑premise. Rozdíly tak potvrzují, že preference nejsou jen technologické, ale i kulturní a regionální.
Rozpolcenost mezi EU a světem
Evropská řešení mají mezi českými firmami silnou podporu. Lokální platformy v rámci EU vítá 41 % respondentů, zatímco globálním řešením dává přednost 22,1 %. Pro 23,7 % firem je rozhodující cena a 13,1 % téma neřeší. Výsledky ukazují, že evropská digitální suverenita má v českém prostředí reálnou odezvu.
Podpora evropských platforem podle IceWarpu roste s dosaženým vzděláním a je silnější v menších městech. Naopak firmy z velkých měst častěji preferují globální hráče. Vysočina je jediným regionem, kde globální řešení převažují. Celkově ale české firmy vnímají evropské platformy jako perspektivní alternativu k americkým gigantům.
Skeptičtí Jihočeši
Více než 45 % firem je ochotno umožnit LLM přístup ke svým datům – 9 % rozhodně a 36,9 % spíše ano. Naopak 29,5 % firem je proti a čtvrtina respondentů vůbec neví, o čem je řeč. To ukazuje, že české firmy jsou v otázce datové otevřenosti rozdělené, ale zároveň se posouvají směrem k větší adopci AI.
Ochota sdílet data s LLM podle průzkumu roste s věkem, což je překvapivý trend opačný než u jiných technologických témat. Více než polovina firem z měst nad 100 tisíc obyvatel v tom nevidí problém, zatímco největší skepsi vykazují firmy v Jihočeském kraji. Regionální rozdíly tak opět hrají významnou roli.
Jak vycvičit vlastní model
Pouze pětina firem (20,9 %) zvažuje trénink vlastního LLM modelu na firemních datech. Téměř třetina je proti a téměř polovina respondentů si není jistá. Výsledky ukazují, že koncept vlastního modelu je pro mnoho firem stále příliš technicky nebo finančně náročný.
Ochota učit vlastní model roste s věkem i vzděláním respondentů. Největší odpor je na Vysočině a v Královéhradeckém kraji, kde více než 60 % firem tuto možnost odmítá. Naopak mladší IT pracovníci jsou k této myšlence výrazně otevřenější. Trénink vlastního modelu tak zatím zůstává doménou technologicky sebevědomějších organizací.
Zdroj: IceWarp