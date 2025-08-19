Panasonic Toughbook a Elvac budou lépe podporovat české zákazníky

Panasonic Toughbook, světový lídr v oblasti odolných mobilních zařízení, a česká technologická společnost Elvac oznámily rozšíření strategického partnerství. Cílem je poskytovat ještě lepší podporu zákazníkům z klíčových odvětví po celém území České republiky – zejména v energetice, průmyslu, logistice a veřejné správě.
„Elvac má silné technické zázemí a výbornou znalost místního trhu, říká Holger Gies, partner account manager DACH & CEE ve společnosti Panasonic Toughbook. „Je to ideální partner, který nám pomáhá dodávat hodnotu tam, kde je spolehlivost zařízení naprosto klíčová.“
Elvac, se sídlem v Ostravě, se specializuje na průmyslové IT a automatizační řešení. Společnost již mnohokrát integrovala zařízení Toughbook do náročných projektů a další rozšíření spolupráce je logickým krokem dalšího rozvoje.
„Naši zákazníci často pracují v extrémních podmínkách – v dešti, prachu nebo při silných otřesech,“ zdůrazňuje Klára Kočarová, produktová manažerka společnosti Elvac. „Díky partnerství s Panasonic Toughbook můžeme zajistit ještě lepší technickou podporu a poradenství.“
Nové oblasti spolupráce: záchranné složky, servis a vozové parky
Jednou z priorit pro nadcházející období je podpora projektů pro zdravotnické záchranné týmy po celé České republice. Společnosti společně vyvíjejí řešení, která odpovídají specifickým potřebám složek integrovaného záchranného systému – zejména v Praze, kde spolehlivost zařízení může mít přímý dopad na lidské životy.
Zároveň se rozvíjí spolupráce v oblasti servisu a technické podpory vozových parků renomovaných značek. V dílenském prostředí, kde jsou zařízení vystavena extrémním podmínkám, si Toughbook získává uznání díky své odolnosti a dlouhé životnosti.
V následujících měsících se partneři zaměří na lepší koordinaci prodejních, marketingových a servisních aktivit. Zákazníci v České republice tak získají přístup k pokročilým odolným mobilním řešením, podpořeným profesionálním lokálním servisem.
Zdroj: Panasonic Toughbook