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Panasonic zabodoval na Signal Festivalu. Praha svítí díky jeho 4K projektorům

Jakub Fišer
Včera
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Signal Festival a Panasonic
Autor: Panasonic
Panasonic na 14. ročníku Signal Festivalu v české premiéře představuje projektory PT-RQ45 a přehrávače médií HIVE Pluto. Technologie jsou nasazené v několika pražských instalacích, kde si je mohou prohlédnout také AV integrátoři a další profesionálové.
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Panasonic se na 14. ročníku Signal Festivalu představuje jako partner pro projekční technologie. Vedle projektorů ze stávající nabídky zde v české premiéře ukazuje také nové 4K projektory PT-RQ45 a přehrávače médií HIVE Pluto. Festival nabízí příležitost vidět tato řešení přímo v provozu, při videomappingu a digitálních instalacích.

Letošní ročník probíhá do 18. října a zahrnuje 21 instalací v centru Prahy i na nové trase v Dejvicích. Projekční technologie Panasonic se uplatňují u děl od velkoformátového videomappingu po instalace, které propojují obraz s prostorem a architekturou.

Nové projektory PT-RQ45 v Dejvicích

Projektory Panasonic PT-RQ45 jsou nasazené v instalaci Missing Interval v Dejvicích. Nový model rozšiřuje nabídku profesionálních 4K projektorů určených pro náročné aplikace, mezi které patří také festivalové projekce a velkoformátový mapping.

HIVE Pluto doplňuje projekční technologie

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Autor: Panasonic

Propojení projektorů Panasonic s přehrávači médií HIVE Pluto ukazují další dvě instalace. Dílo Residual Signal, které vzdává poctu Woodymu Vasulkovi, využívá v Masarykově koleji přehrávače HIVE Pluto ve spojení se dvěma projektory PT-REQ15. Instalace Letem světem by Mercedes-Benz na nádvoří Clam-Gallasova paláce pracuje s dalšími dvěma přehrávači HIVE Pluto a dvojicí projektorů PT-MZ20.

Společnost HIVE, která se stala součástí skupiny Panasonic, tak rozšiřuje projekční portfolio o technologie pro přehrávání médií. Na festivalu je celkem nasazeno sedm přehrávačů HIVE Pluto, které demonstrují možnosti jejich využití v různých uměleckých instalacích.

Technologie v reálném provozu

Pro AV integrátory, rentalové společnosti a další specialisty představuje Signal Festival možnost posoudit projekční i přehrávací technologie přímo při jejich nasazení. České premiéry projektorů PT-RQ45 a přehrávačů HIVE Pluto se tak odehrávají v prostředí, pro které jsou tato řešení určena.

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Dostupnost a další informace

Signal Festival probíhá do 18. října 2026 v centru Prahy a v Dejvicích. Podrobnosti o jednotlivých instalacích a trasách jsou dostupné na webu festivalu.

Zdroj: Panasonic

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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