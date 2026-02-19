Pavel Lískovec vede Loxone ve východní Evropě

Společnost Loxone oznámila, že jejím novým ředitele pro východní Evropu se stal Pavel Lískovec. Ten doposud vedl český trh, nyní zodpovídá za řízení a strategický rozvoj aktivit firmy v celém východoevropském regionu.
Nově má na starosti kromě Česka také Slovensko a Polsko a zároveň podporuje další trhy v regionu prostřednictvím distributorů, například v Maďarsku, Bulharsku či na Ukrajině.
„Tato nová role je pro mě nejen obrovskou profesní výzvou, ale také potvrzením, že dlouhodobé odhodlání a týmová práce přinášejí skutečné výsledky,“ komentuje Pavel Lískovec, ředitel pro východní Evropu společnosti Loxone.
„Mou ambicí je vybudovat z Loxone jednoznačného lídra v oblasti chytrých technologií na všech trzích, které nyní spadají do mé odpovědnosti. Věřím, že naše inovativní řešení budou i nadále měnit způsob, jak lidé žijí a pracují, zásadně snižovat energetickou náročnost budov a posouvat hranice udržitelnosti v celém regionu,“ dodává.
Pavel Lískovec působí ve společnosti Loxone od roku 2016. Kariéru zde zahájil na zákaznické technické podpoře, následně se věnoval školení instalačních partnerů, jejich rozvoji a navazování spolupráce s developery. Postupně vybudoval vlastní tým a převzal vedení české pobočky, kde mimo jiné založil oddělení Business Developmentu. Doposud zastával pozici Branch Managera.
Pavel Lískovec vystudoval Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou – SPŠSE Dukelská v oboru Elektroinstalace. Základy manažerských dovedností získal také díky působení na řídicí pozici ve vzdělávací instituci V-Studio.
Ve volném čase se věnuje především rodině a rád tráví čas také s přáteli. Aktivní odpočinek nachází ve sportovních aktivitách, zejména v turistice a adrenalinových zážitcích, zajímá se o gastronomii a pravidelně si nachází prostor i pro vlastní kreativní projekty.
Zdroj: Loxone