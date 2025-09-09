Channeltrends  »  Novinky  »  Petr Přibyl je novým obchodním manažerem v Zyxel Networks

Petr Přibyl je novým obchodním manažerem v Zyxel Networks

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Petr Přibyl, distribution & etail manager v Zyxel Networks
Autor: Zyxel Networks
Zkušený profesionál v oboru přichází z TD Synnex, v minulosti působil v Asusu. V IT celkově působí přes dvě dekády.

Společnost Zyxel Networks oznámila, že rozšířila svůj obchodní tým pro Českou republiku a Slovensko. Na pozici distribution & etail manager nastoupil Petr Přibyl, který bude zodpovědný za rozvoj spolupráce s klíčovými distributory a etail/retail partnery na obou trzích.

Jeho úkolem bude nejen péče o stávající partnery, ale také hledání nových obchodních příležitostí a posilování pozice značky Zyxel na českém a slovenském trhu.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Do Zyxel Networks přichází z TD Synnex, kde působil jako produktový manažer pro síťové prvky. Předtím zastával významnou roli ve společnosti Asus, kde měl na starosti produktové portfolio v oblasti Wi-Fi a serverových řešení.

Celkově má za sebou více než 20 let zkušeností v IT oboru – pracoval jak u výrobců, tak u distributorů i resellerů. Díky tomu Petr disponuje hlubokou znalostí trhu, partnerského prostředí, a především segmentu síťových technologií, na který se dlouhodobě specializuje.

„Zyxel má silnou tradici a kvalitní portfolio síťových řešení, která jsou atraktivní jak pro domácí uživatele, tak pro firemní segment. Věřím, že moje zkušenosti a dlouholetá orientace v oblasti sítí přispějí k dalšímu rozvoji značky na českém a slovenském trhu,“ uvedl při svém nástupu nový distribution & etail manager.

Cyber25

Kromě své profesní dráhy má Petr Přibyl i zajímavé osobní koníčky – mezi jeho hlavní zájmy patří civilní letectví a stavění modelů LEGO, které mu poskytují kreativní i technickou inspiraci mimo pracovní prostředí.

Zdroj: Zyxel Networks

