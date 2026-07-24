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Petr Schicho je nový obchodní ředitel ALSO pro Českou republiku a Slovensko

redakce
Dnes
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Petr Schicho, obchodní ředitel CZ/SK (ALSO)
Autor: ALSO
Petr Schicho, obchodní ředitel CZ/SK (ALSO)
Petr Schicho přebírá obchodní vedení ALSO pro oba trhy, aby propojil procesy, posílil klíčová partnerství a přiblížil služby partnerům. Nová role má zefektivnit obchodní aktivity a podpořit růst regionu.

Skupina ALSO má nového obchodního ředitele pro Českou republiku a Slovensko. Od 1. července 2026 se jím stal Petr Schicho, který má za úkol sjednotit obchodní strategii na obou trzích, a ještě více přiblížit partnerům distributora. 

Nová role vznikla jako odpověď na potřebu propojit a zefektivnit procesy napříč skupinou, do které patří i společnost SWS, a nabídnout tak partnerům jednotnější podporu i služby s vyšší přidanou hodnotou. Petr Schicho, který ve skupině ALSO působí od roku 2019, bude úzce spolupracovat s chief customer officer Martinou Vlčkovou a naváže na dlouholeté know-how ALSO i SWS.

„Naším cílem je být partnerům ještě blíže a poskytovat jim služby s vysokou přidanou hodnotou. Vytvoření této role nám umožní efektivněji propojit naše obchodní aktivity v České republice a na Slovensku, zrychlit rozhodovací procesy a lépe reagovat na aktuální potřeby trhu,“ říká Martina Vlčková, CCO ALSO/SWS pro Českou republiku a Slovensko.

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Petr Schicho nastoupil do ALSO v roce 2019 jako vedoucí sales týmu pro segment etail a postupně zastával různé obchodní manažerské pozice. Díky tomu má hlubokou znalost fungování celé organizace, včetně procesů a systémů.

Ve své nové roli se zaměří především na naplňování obchodní strategie, rozvoj klíčových partnerství a efektivnější propojení obchodních aktivit v České republice a na Slovensku. Jeho zkušenosti jsou důležitým předpokladem pro další růst a rozvoj tohoto regionu, kde sjednocené obchodní vedení přinese partnerům jednotnější a kvalitnější podporu napříč celým trhem.

„Máme jedinečnou příležitost definovat novou podobu značky ALSO na českém a slovenském trhu. Chci navázat na to nejlepší z ALSO i SWS a společně s našimi týmy budovat značku, kterou budou partneři vnímat jako symbol odbornosti, důvěry a inovací. Věřím, že právě spojení našich zkušeností, silných vztahů a kvalitních služeb nám umožní ještě lépe reagovat na potřeby trhu a přinášet partnerům vyšší hodnotu,“ uvedl Petr Schicho.

Zdroj: ALSO

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redakce

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