Petr Šedivý přebírá řízení Sanezoo. Stává se předsedou správní rady

Technologická společnost Sanezoo oznámila personální změny ve svém vedení. Do čela správní rady nastupuje Petr Šedivý, který současně přebírá řízení společnosti. Dosud působil jako místopředseda správní rady a jednatel dceřiných společností Sanezoo Europe a Sanezoo Solutions.
Firma chce urychlit další růst
Podle společnosti mají změny ve vedení zjednodušit rozhodovací procesy a podpořit další rozvoj firmy. Sanezoo se zaměřuje na vývoj platformy pro vizuální kontrolu kvality využívající kombinaci optické fyziky, robotiky a deterministické umělé inteligence. V následující fázi se chce soustředit především na rychlejší škálování produktových řešení a expanzi na další trhy.
TIP: Přehled personálních změn najdete zde
Změny i ve správní radě
Součástí reorganizace je také změna dalších funkcí. Novým místopředsedou správní rady se stal Václav Kleibl, zatímco Luboš Lorenc zůstává členem správní rady, ale končí ve funkcích jednatele společností Sanezoo Europe a Sanezoo Solutions. Jediným jednatelem obou firem se nově stává Petr Šedivý. Ve funkci výkonného ředitele pokračuje Vladimír Horák.
Prioritou je financování i expanze
Jedním z hlavních úkolů nového vedení bude zajištění financování dalšího růstu společnosti. Sanezoo již získalo první investice prostřednictvím Venture Club Invest a podle firmy nyní jedná se stávajícími investory a fondy o dalším kapitálu potřebném pro rozvoj a expanzi.
Petr Šedivý zároveň zdůraznil, že jeho nové působení ve společnosti Sanezoo neovlivní fungování Venture Club Invest, jehož je zakladatelem a CEO. Část jeho agendy přebírá Yasmin Milena Žitníková a investiční klub bude nadále pokračovat v organizaci akcí i přípravě nových investičních příležitostí, které chce představit během podzimu.
Zdroj: Sanezoo