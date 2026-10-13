Petr Vaněk a Martin Wanke (AT Computers): I my se musíme přizpůsobit mladším

Petr Vaněk a Martin Wanke bilancují uplynulý rok, mluví o technologických revolucích, nástupu umělé inteligence a proměně IT trhu. Jak se změnil distribuční byznys a proč se i zkušení matadoři musí přizpůsobovat mladší generaci?
„Nejdůležitější je, že tady dnes jsme společně“
Když se ohlédnete za uplynulým rokem, co byste z pohledu AT Computers označili za nejdůležitější moment?
Martin Wanke: Že tady dnes jsme společně a stále si můžeme povídat… Jsme v těžké době – stále se zdražuje a dostupnost produktů není taková, jak jsme zvyklí. Nejdůležitější moment je tedy opravdu to, že tady jsme dnes společně i přes všechny komplikace v našem byznysu.
Uspořádali jsme také rekordní počet setkání, eventů a školení. Výjimečná byla akce AI Innovation Day, kde jsme se snažili co nejlépe ukázat možnosti AI, jak s nimi pracovat, a především jak je zobchodovat. Máme na ni skvělé ohlasy a za to jsem vděčný.
Petr Vaněk: Je těžké vybrat jediný moment, protože uplynulý rok přinesl celou řadu důležitých událostí. Za osobně nejcennější považuji to, že se s kolegy a kolegyněmi setkáváme ve zdraví, máme stabilní tým a daří se nám udržovat výsledky společnosti na úrovni, která odpovídá očekáváním našich vlastníků.
Velkou radost nám přinášejí také ocenění a zpětná vazba od partnerů. Za rok 2025 jsme získali titul Distributor roku v České republice i na Slovensku a zároveň ocenění Výrobce roku v oblasti počítačů. Pro nás jsou tato ocenění především potvrzením, že práce, kterou každý den odvádíme, má smysl. Jsou důkazem důvěry našich zákazníků a partnerů a motivací pokračovat stejnou cestou.
Čtyři technologické revoluce
V IT se pohybujete zhruba tři desetiletí. Co vám na dnešním IT světě připadá neuvěřitelné ve srovnání s dobou, kdy jste začínali?
Martin Wanke: S oblibou říkám, že za můj život proběhly čtyři obrovské technologické revoluce, které změnily chod lidstva. Dostupný osobní počítač v devadesátých letech, potom internet, mobilní telefon a za čtvrté AI.
Představte si, že by teď vznikl internet se zkušenostmi, jaké už dnes máte. Byli byste během pár let megaboháči! A možná že s AI to bude podobné. Kdo ví…
Jsem v IT od roku 1992 a doba se změnila snad ve všem – marže, objemy, rychlost práce, přístup k práci, pohled mladých na IT… Vlastně vše zásadní.
Petr Vaněk: Ve srovnání s tím, co jsem znal před třiceti lety, mi dnes připadá neuvěřitelné téměř všechno. Když jsem začínal, rozhodně jsem neočekával tak výraznou segmentaci trhu ani tempo technologického vývoje, kterého jsme dnes svědky.
Největší revolucí posledních let je bezpochyby umělá inteligence. Ještě nedávno působila jako něco ze sci-fi literatury, zatímco dnes se stává běžnou součástí práce i života. Jsem přesvědčen, že až prvotní nadšení opadne, zůstane zde technologie, která významně změní fungování firem, obchodních procesů i každodenní práce.
„I my, pardálové, se musíme přizpůsobit mladým“
Často se mluví o tom, že IT stárne a do oboru nepřichází tolik mladých lidí, kolik by bylo potřeba. Jak se na to díváte?
Petr Vaněk: Je pravda, že všichni stárneme a mnohdy máme pocit, že se pohybujeme v poměrně uzavřené komunitě lidí, kteří se v oboru znají už řadu let. Nemyslím si ale, že by situace byla až tak dramatická.
IT dnes prochází další významnou proměnou. Objevují se nové příležitosti spojené se softwarem poskytovaným jako služba, cloudovými technologiemi, kybernetickou bezpečností nebo umělou inteligencí. Právě v těchto oblastech vidíme příchod celé generace mladých talentů s novými znalostmi a pohledem na svět.
Když jsme začínali my, bylo IT něco nového a výjimečného. Vrcholem techniky byly diskety, počítače IBM, ZX Spectrum, Atari nebo Commodore a práce v IT měla nádech pionýrství. Dnes je informační technologie běžnou součástí každého podnikání i každodenního života.
Martin Wanke: Jsem vděčný za každou novou mladou tvář v IT. Vlastně za každou novou tvář. (smích) Mladí mají jiný pohled na IT, i na byznys. Počítač je pro ně odmala běžnou součástí života. Takže i my pardálové se musíme přizpůsobit jim. Nemůže to být jen naopak…
Petr Vaněk, obchodní ředitel AT Computers, a Martin Wanke, marketingový ředitel společnosti, mluví o vývoji cen na IT trhu, dostupnosti komponent a oblastech, které mohou distributorům a jejich partnerům přinést nové obchodní příležitosti.
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Zdražování bude pokračovat
Do dalšího období vstupuje distribuce v prostředí rostoucích cen a nejistoty. Co podle vás čeká český IT trh? Budeme si muset na další zdražování zvyknout?
Petr Vaněk: Tlaky na růst cen na trhu stále existují a nelze je přehlížet. Ovlivňují je nejen ceny technologií a energií, ale také geopolitická situace, vývoj měnových kurzů či náklady spojené s logistikou.
Osobně se domnívám, že určité zdražování nás ještě čeká. Trh má ale své přirozené limity a zákazníci nejsou schopní absorbovat nekonečný růst cen. Bude zajímavé sledovat, kde se nakonec vytvoří nová rovnováha mezi náklady dodavatelů a ochotou zákazníků investovat.
Kromě cenového vývoje je podle mě ještě důležitější schopnost firem přizpůsobit se novým příležitostem. Cloudové služby, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost nebo modely založené na předplatném budou i nadále vytvářet prostor pro růst.
Martin Wanke: Do konce roku 2027 bohužel nelze očekávat návrat do doby před více než rokem. Je to šílené, ale je to tak. Na tuto situaci upozorňujeme už od ledna a mluvíme také o příležitostech. Disky jsou vyprodány do konce roku 2027 a výroba pamětí nestíhá. Problém je proto zejména s prodejem samostatných komponent a konfigurovatelných sestav. Bojujeme, sháníme, vyjednáváme…
Od distribuce k řešením s vyšší přidanou hodnotou
AT Computers kromě klasické distribuce rozvíjí také nové obchodní modely, například XaaS nebo BDM aktivity kolem Lenovo 360, HP, Dellu či Digital Signage. Které oblasti mají podle vás největší potenciál?
Petr Vaněk: Tohle je naše prémiová disciplína a přiznám se, že když o ní mluvím, mám v hlase radost. Je velmi příjemné vidět konkrétní výsledky práce našich týmů v praxi.
Když se podívám například na oblast Large Format Displays a Digital Signage, téměř kamkoli přijdu – na čerpací stanici, do lékárny, hotelu, kina, restaurace nebo na úřad – často vidím řešení, která realizovali naši partneři s podporou našich BDM specialistů a výrobců. A to mi opravdu dělá radost.
Velký potenciál ale nevidím pouze v Digital Signage. Daří se nám také v oblasti videokonferenčních a komunikačních řešení, NAS, POS systémů, serverů, storage, networkingu nebo záložních zdrojů napájení. Ve všech těchto oblastech máme odborníky, presales specialisty a techniky, kteří pomáhají partnerům realizovat komplexnější projekty s vyšší přidanou hodnotou.
Budoucnost podle mě patří také modelům založeným na službách, ať už jde o XaaS, cloudová řešení včetně našeho portálu na CSP MS, nebo služby navázané na umělou inteligenci. Zákazníci stále více hledají komplexní řešení svých potřeb, nikoliv jen samotný produkt.
Právě v tom podle mě spočívá role moderního broadline distributora. Neměl by být pouze logistickým článkem dodavatelského řetězce, ale především partnerem, který přináší odborné znalosti, technické kompetence a obchodní podporu. To jsou schopnosti, které naši partneři mohou využít k rozvoji vlastního podnikání a k dodávce řešení s výrazně vyšší přidanou hodnotou pro své zákazníky.
Zdroj: Channeltrends