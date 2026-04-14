Počet obětí ransomwaru v Česku meziročně vystřelil o sto procent

Česká republika se v roce 2026 ocitá pod výrazně rostoucím tlakem ransomwarových útoků. Společnost Eset ve svých datech zaznamenala prudký nárůst případů, což potvrzuje i to, že jen v prvním čtvrtletí 2026 bylo na veřejných stránkách ransomwarových skupin evidováno již 12 českých obětí – dvojnásobek oproti stejnému období roku 2025 (6 obětí).
Například v roce 2024 dosáhlo Česko stejného čísla až v srpnu. Tuzemská situace odráží alarmující globální trend: podle dat ze zprávy Eset Threat Report H2 2025 měl ransomware v roce 2025 celosvětově na svém kontě 6 937 obětí, čímž překonal celkový součet roku 2024 o více než 1 700 případů.
Trojice předních světových gangů operuje v ČR
Eset identifikoval tři skupiny, které v současnosti nejaktivněji útočí na české subjekty: Gentlemen, Akira a Qilin. Všechny tři gangy fungují v modelu Ransomware-as-a-Service (RaaS) – samy vyvíjejí malware a distribuují jej rozsáhlé síti partnerů, kteří provádějí útoky po celém světě.
Podle dat ze zprávy Eset Threat Report H2 2025 jsou gangy Akira a Qilin globálně každý zodpovědný za přibližně 10 % všech analyzovaných ransomwarových útoků, přičemž Qilin se ve druhém pololetí roku 2025 stal dominantním hráčem na celé ransomwarové scéně po pádu skupiny RansomHub.
Zvláštní pozornost si zaslouží skupina Gentlemen, u níž Eset zaznamenal v prvním čtvrtletí 2026 prudký nárůst aktivity. Tato skupina neustále zdokonaluje svůj arzenál a disponuje rozsáhlou globální sítí partnerů.
„Skupina Gentlemen je jednou z nejaktivnějších ransomwarových organizací současnosti. V prvním čtvrtletí letošního roku jsme zaznamenali její výrazně zvýšenou aktivitu i v české digitální infrastruktuře,“ říká Jakub Souček, vedoucí výzkumného týmu v pražské pobočce společnosti Eset.
„Skutečnost, že se tři globálně nejaktivnější RaaS skupiny současně zaměřují na Českou republiku, jasně ukazuje, že naše země je pro útočníky čím dál atraktivnějším cílem. Nejde přitom o sofistikované zero-day útoky – v drtivé většině průniků útočníci zneužívají zcela základní bezpečnostní mezery, které lze relativně snadno odstranit,“ dodává.
EDR killery jako nový standard
Klíčovým trendem, který Eset zaznamenal již koncem loňského roku 2025 a jehož dopad se projevuje i v českém prostředí, je masivní rozšíření tzv. EDR killerů. Jde o specializované nástroje navržené tak, aby deaktivovaly nebo zcela vypnuly bezpečnostní software instalovaný na napadených zařízeních. Jen v posledních třech měsících roku 2025 odhalili bezpečnostní experti z Esetu více než tucet nových nástrojů tohoto druhu, používané mimo jiné i partnery skupin Akira, Gentlemen a Qilin.
Nejrozšířenější metodou nasazení EDR killerů je technika BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver). Útočník do systému oběti zavede legitimní, ale zranitelný ovladač, přes který poté z úrovně jádra operačního systému narušuje bezpečnostní procesy. Zároveň se šíří případy zneužívání legitimních nástrojů pro vzdálenou správu (RMM), jako jsou AnyDesk, MeshAgent nebo SimpleHelp – jejich nečekaná přítomnost v síti by proto měla okamžitě vyvolat bezpečnostní prověření.
Souběžně s tím útočníci již rutinně využívají tzv. double extortion model: data jsou nejprve exfiltrována a teprve poté zašifrována. Oběť je pak vydírána nejen hrozbou ztráty dat, ale také jejich zveřejněním.
Kdo je v hledáčku gangů: SMB, výrobní a technologické firmy
Ransomwarové gangy se v České republice zaměřují především na malé a střední podniky (SMB). Tento segment je pro útočníky lákavý. Tyto firmy mají zpravidla omezené kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti, dopady výpadku systémů jsou pro provoz závažnější a pravděpodobnost zaplacení výkupného je vyšší.
Podle dat ze zprávy Eset Threat Report H2 2025 jsou globálně nejvíce zasaženými odvětvími výroba, stavebnictví, maloobchod, technologie a zdravotnictví – odvětví s vysokou závislostí na nepřetržitém provozu IT systémů.
V Česku převažují oběti z oblasti výroby, technologického sektoru a obchodu. Každá hodina výpadku zde přináší přímé finanční ztráty a zákazníci jsou okamžitě zasaženi. Ransomwarové skupiny s těmito dopady počítají a jsou schopné požadovat i mnohamilionová výkupná.
Bezpečnostní experti ze společnosti Eset opakovaně potvrzují, že velká většina ransomwarových útoků nevyužívá sofistikované zero-day zranitelnosti. Podle dat ze zprávy Eset Threat Report tvoří hádání hesel více než 42 % všech externích vektorů průniku.
Zdroj: Eset