Počet zranitelností dosáhl historického maxima, nejohroženější je Linux

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Červená obrazovka s binárním kódem počítače a nápisem „hacked“ viditelná přes čočku s visacím zámkem na klávesnici. Koncept pro kybernetický útok hackera, podvod, podvod.
Autor: Shutterstock
V roce 2025 bylo zjištěno rekordních 48 448 zranitelností, tedy o 20 % více než v roce 2024, odhalila společnost GFI Software na základě katalogu zjištěných zranitelností CVE. K výrobcům s největším počtem zranitelností se vloni zařadili Linux, Microsoft, Adobe, Apple a Google, mezi nejohroženějším softwarem převládaly operační systémy.

Zatímco v roce 2024 se objevilo celkem 40 313 zranitelností, vloni došlo k opětovnému nárůstu, který prakticky znamenaná, že každý den v průměru přibylo cca 130 zranitelností. Za posledních 10 let bylo kumulativně odhaleno přes čtvrt milionu zranitelností, ale nejsou důležité jen absolutní počty, ale také jejich závažnost: u 55 % zranitelností byla jejich závažnost ohodnocena 7 body a více na 10bodové stupnici.

Zebra Systems je výhradním partnerem GFI Software v Severní Americe Přečtěte si také:

Z loňských statistik katalogu CVE dále vyplynulo, že softwarovým výrobcem s největším počtem zranitelností se vloni stal Linux se 5 736 zjištěnými zranitelnostmi, další místa zaujal Microsoft (1 247), Adobe (830), Apple (733) a Google (680).

Z operačních systémů pak vedle systému Linux Kernel bylo nejvíce zranitelností zjištěno ve Windows, Debian Linux, MacOS a Android. Z aplikací bylo stejně jako vloni nejvíce zranitelností odhaleno v Adobe Experience Manager, Google Chrome a Mozilla Firefox.

„Vzhledem k tomu, že i letos bude v průměru vznikat minimálně 130 zranitelností denně, je jasné, že provádět softwarové opravy ručně je úkol stále nedosažitelnější,“ upozorňuje Jozef Kačala, vicepresident of global sales engineering ve společnosti GFI Software.

„Manuální opravy zranitelností dávají smysl pouze ve specifických případech, ale pro každodenní zajišťování bezpečnosti je nezbytné automatizovat pravidelné skenování a následný patch management u všech zařízení a softwaru v síti,“ konstatuje.

Zdroj: GFI Software

Autor: GFI Software

Zuzana Peroutková Bičíková

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

Sedm trendů, které změní podobu datových center

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě