Počítač jako inteligentní asistent? S procesory AMD Ryzen AI snadno

partnerský příspěvek
Včera
Doba čtení: 3 minuty

laptop AMD Ryzen
Uživatelé po celém světě poznávají, že počítače nemusejí být pouze pasivním nástrojem. Moderní AI PC se stávají výkonným asistentem, který vám ulehčí práci a navýší efektivitu.

Rok 2025 přinesl zásadní proměnu firemní IT infrastruktury. Došlo k ukončení podpory operačního systému Windows 10 a společnosti po celém světě přešly na zařízení s Windows 11. Dlouho obávaná změna otevřela cestu k nové generaci počítačů. Takové, která byla navržena pro práci s umělou inteligencí a v jejímž srdci bije integrovaný neuronový procesor (NPU).

Jedním z technologických lídrů změny je značka AMD. Procesory Ryzen™ AI a Ryzen™ AI PRO jsou optimalizovány tak, aby splňovaly přísné požadavky nové kategorie Copilot+ PC. Běží na systému Windows 11 a kombinují vysoký výpočetní výkon, lokální zpracování AI úloh a integrované zabezpečení. Tím nastavuji nové standardy toho, jak budou v příštích letech vypadat moderní pracovní počítače.

 

Tento text původně vyšel v tištěném vydání magazínu Channeltrends z listopadu 2025.

Výkon pro práci s AI

Procesory AMD Ryzen™ AI PRO disponují až 55 TOPS (trilionů operací za sekundu), které jsou přímo vyhrazeny pro práci umělé inteligence. Zvládají spouštět generativní modely, zpracovávat obraz a text nebo provádět automatizace lokálně – bez nutnosti odeslání dat do cloudu. Výsledkem je rychlejší odezva a vyšší bezpečnost.

Anketa Channeltrends o AI v distribuci: Odpovídá Šimon Churý (eD system)

I to patří k důvodům, proč Microsoft označuje Copilot+ PC za nejvýkonnější Windows PC, jaké kdy bylo vyrobeno. Podle měření dosahují zařízení s Ryzen™ AI PRO až 2,6× vyššího výkonu při zpracování grafických úloh a AI videí, než je tomu u konkurence.

Usnadní práci nejen ajťákům

Důležitými faktory pro výběr firemních zařízení je rychlá integrace a minimální prostoje při nasazení, následně pak jednoduchá správa. To zajišťuji systémy AMD PRO Manageability (pro vzdálené nasazení, prediktivní údržbu a automatizaci) a Windows Autopilot (umožní nasazení systému až o 41 % rychleji).

Klíčové jsou ale přidané hodnoty pro uživatele. Průzkumy dokazují, že téměř 76 % uživatelů k práci využívá umělou inteligenci. Integrované AI funkce v systému Windows 11 zjednodušují rutinní činnosti a přeměňují počítač na inteligentního asistenta.

S čím pomůže?

■ Něco jste viděli, ale nepamatujete si kde? Funkce Recall zachycuje činnost uživatele (aplikace, dokumenty, weby) a šifrovaně ji ukládá. Skrze klíčová slova vám pomůže konkrétní věc dohledat.

■ Generujte a doplňujte obrázky na základě textového popisu či částečného výkresu. Díky Cocreatoru v Malování stačí například nakreslit tvar a napsat „schéma firemní sítě“. AI obrázek sama vytvoří.

■ Zapomeňte na jazykovou bariéru. Live Captions tvoří automatický přepis mluvené řeči v reálnem čase – audio vstupy přeloží z více než 40 jazyků.

A to jsou jen některé z funkcí, které počítače s umělou inteligencí nabízejí. Samozřejmě nechybí ani služby zaměřené na bezpečnost a ochranu dat. Technologie AMD Shadow Stack, Windows Securedcore PC a šifrování TLS 1.3 chrání data od hardwaru až po operační systém. Všechny AI úlohy probíhají uvnitř zařízení, citlivá data tak vůbec neopouštějí interní infrastrukturu firmy.

Šetříme náklady i přírodu

Počítače s Windows 11 a procesory AMD Ryzen vynikají svou životností – oproti běžným třem rokům vydrží přibližně o dva déle, tedy až pět let. To znamená nižší náklady na správu a finanční úsporu pro firmu. Garance softwarové stability celých 18 měsíců od AMD navíc snižuje frekvenci obnovy zařízení i ekologickou zátěž.

Zkrátka a dobře – počítače s AMD Ryzen™ AI PRO jsou rychlejší, chytřejší, bezpečnější a lépe přizpůsobené modernímu způsobu práce. Integrované AI funkce je mění z pasivního nástroje na aktivního asistenta, který pomáhá s každodenními úkoly.

Zdroj: eD system

