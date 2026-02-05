Podnikové sítě letos čekají velké změny, promění se i role síťových expertů

Podnikové sítě se v roce 2026 vyvinou v inteligentní, na uživatelské zkušenosti orientované platformy, které prostřednictvím umělé inteligence a automatizace rozšiřují lidské schopnosti. To ve své predikci odhaduje Michal Svoboda, country manager Czech Republic, Slovakia and Hungary ve společnosti HPE Aruba Networking.
Sítě se podle něj posunou od reaktivního přístupu k prediktivnímu a budou proaktivně optimalizovat výkon dříve, než si uživatelé všimnou problémů. A to především díky AIOps, které činí rozhodnutí v reálném čase, a agentní AI, která bude řídit uživatelské prostředí napříč celou IT infrastrukturou.
Sjednocení celé síťové a aplikační infrastruktury se posune z konceptu do reality a přinese jednotnou inteligenci, která bude řídit kabelové, bezdrátové i WAN sítě jako jeden souvislý systém.
„Nejdůležitější změnou bude, že IT profesionálové se posunou z role „hasičů“ do role stratégů – budou ve spolupráci s AI kopiloty spravovat tisíce koncových bodů s maximální přesností a zaměří se na inovace místo řešení poruch,“ zdůrazňuje Svoboda.
Přečtěte si i další prognózy pro trh podnikových sítí pohledem HPE Aruba Networking.
Provoz řízený AI bude důležitější než standard Wi-Fi
V roce 2026 podniky změní způsob, jakým provozují bezdrátové sítě. AIOps se stane naprostou nutností, protože vícekanálový provoz, širší kanály a deterministická latence dosáhnou svého potenciálu pouze tehdy, když umělá inteligence převezme rozhodování o spektru, které člověk nedokáže provádět dostatečně rychle.
Modely se budou průběžně učit a předpovídat přetížení, optimalizovat chování rádiových sítí a upravovat využití kanálů v reálném čase, což ukončí debaty o SSID, „nejlepším pásmu“ a ručním ladění. Dojde ke konvergenci pevného a bezdrátového připojení – nikoli kvůli zvýšení rychlosti, ale proto, že umělá inteligence bude vše řídit jako celek podle daného záměru.
Agentní umělá inteligence promění lokální sítě v aktivní nástroje optimalizující uživatelskou zkušenost
Autonomně řízené sítě se rozšíří od průkopnických uživatelů do hlavního proudu. Nemění se přitom koncept, ale vyspělost agentní AI a cloudově poskytované inteligence, která dokáže rychle a s jistotou jednat místo podnikového IT. LAN se neomezí na „samoopravování“, ale bude aktivně optimalizovat uživatelskou zkušenost.
AI agenti integrovaní v přepínačích a přístupových bodech budou interpretovat vzorce chování, předvídat potřeby služeb a provádět nápravná opatření dříve, než uživatel pocítí zpomalení. Nejde o to, aby se síť přizpůsobovala uživatelům v reálném čase, ale o to, předvídat negativní dopady v předstihu minut nebo hodin. Například reklamace hardwaru proběhnou automaticky. Umělá inteligence detekuje zhoršení stavu, ověří závadu, oznámí problém a iniciuje dodání náhrady ještě dříve, než si uživatel nebo administrátor vůbec uvědomí, že je něco v nepořádku.
Konvergence veškerých síťových technologií se stává normou
V roce 2026 se volba síťových produktů dramaticky změní v důsledku ústupu podniků od nesourodých prostředí. Další vlna modernizace se ponese v duchu snahy o jeden provozní rámec pro pevné, bezdrátové a WAN sítě a v konečném důsledku i výpočetní a úložné systémy. Orchestrace zajišťovaná z cloudu a automatizace s využitím umělé inteligence způsobí, že IT manažeři budou očekávat jediný „zdroj pravdy“ a jednu informační vrstvu, která bude řídit výkon, uživatelskou zkušenost, zabezpečení a životní cyklus od klienta až po cloud.
Tento posun se neomezí pouze na sítě. Platformy jako OpsRamp spojují sledovatelnost a řízení provozu serverů, úložišť a aplikací. Lze očekávat, že zákazníci budou vyžadovat analogický jednotný přístup u konektivity. Přínos nebude pramenit z toho, zda jednotlivé produkty překonávají konkurenci, ale spíše z toho, jak bezproblémově budou fungovat jako součást komplexního systému pod jednotnou správou umělé inteligence.
V roce 2026 zvítězí takové architektury, které se budou chovat jako jeden organismus, nikoli jako soubor částí. Umělá inteligence je sjednotí, cloud je bude poskytovat a podniky si budou vybírat dodavatele podle toho, zda dokážou zajistit, aby celý soubor technologií fungoval jako jeden celek.
Velký posun u síťových odborníků
Co se týče pracovních míst v roce 2026, odborníci na sítě nebudou nahrazování umělou inteligencí, ale změní se jejich role. Konverzační AI asistenti a agenti se stávají nedílnou součástí IT týmů a díky nim mizí tradiční pracovní postupy s přepínáním mezi dashboardy, manuálním tříděním problémů a nekonečnými frontami požadavků.
Přesnost a funkčnost generativní AI dosáhly bodu zlomu, kdy umělá inteligence převezme první linii podpory: odpovídání na rutinní otázky, řešení konfliktů pravidel, odhalování anomálií, a dokonce i automatické iniciování reklamací hardwaru.
Nová generace expertů nebude pouze konfigurovat sítě, ale bude ve spolupráci s AI nástroji s naprostou přesností spravovat tisíce koncových bodů. Technici nebudou trávit čas procházením přehledových panelů. Umělá inteligence poskytne nezbytné informace, podnikne příslušné kroky a bude provázet rozhodováním prostřednictvím interakcí v přirozeném jazyce.
Nejefektivnější budou při své práci ti, kdo budou nejen vědět, jak konfigurovat sítě, ale také jak učit umělou inteligenci a spolupracovat s ní: formulovat zadání, ověřovat záměr a nastavovat automatizaci ve velkém rozsahu. V roce 2026 se síťový technik stane stratégem a umělá inteligence klíčovým pilířem provozu.
Zdroj: HPE Aruba Networking