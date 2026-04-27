Polovina českých firem je ochotná připlatit si za ukládání dat v EU

Datová suverenita se stává jedním z hlavních témat při výběru firemních IT řešení. Pro tři čtvrtiny firem v Česku je důležité, aby jejich data zůstala v Evropské unii, a více než polovina z nich by si za to i připlatila. Vyplývá to z průzkumu SAP mezi 350 vedoucími pracovníky v Česku a na Slovensku. Téměř dvě třetiny firem chtějí datovou suverenitu zohlednit i při výběru dodavatele.
„Firmy v Česku dnes neřeší jen cenu nebo výkon technologií, ale i to, komu svěřují kontrolu nad svými daty, což je zásadní posun. Na významu datové suverenity se přitom shodují manažeři napříč generacemi s tím, že se liší jen v tom, jak velké riziko je kdo ochotný přijmout,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR.
„Pro nás jako dodavatele to znamená mít mnohem hlubší znalosti a jasné odpovědi na otázky, které dříve vůbec nezaznívaly. Datová suverenita se tak z okrajového tématu stává kritériem, které ovlivňuje rozhodování celé firmy,“ doplňuje.
Manažeři podle zjištění SAP nejčastěji preferují model, kdy by v suverénním cloudu měli jen určité kategorie dat, za jejichž uložení by si připlatili. Tento přístup upřednostnilo 36 % dotázaných. Uložení všech dat v suverénním cloudu za vyšší cenu by volilo 15 % manažerů.
Středně velké firmy na pochybách
SAP rovněž odhalil, že na Slovensku je podpora datové suverenity výraznější. Zatímco v Česku považují téma za důležité tři čtvrtiny manažerů, u sousedů se tak vyjádřilo 87 %. Největší rozdíl mezi oběma zeměmi se ukazuje u vedoucích pracovníků ve věku 45 až 53 let. V Česku jde o skupinu, která vyjádřila napříč věkovým spektrem podporu nejméně (69 %), na Slovensku je tomu přesně naopak (93 %).
Nižší podpora v této věkové skupině v Česku ale podle odborníků neznamená odmítání datové suverenity. Spíše ukazuje na větší nejistotu. Pouze pro každého jedenáctého nehraje uložení dat výhradně v Evropské unii roli při výběru IT dodavatele. Oproti tomu 38 % respondentů stále váhá, zda toto kritérium zohlední, což je téměř dvakrát tolik v porovnání s mladší skupinou manažerů ve věku 27 až 35 let, kde je nerozhodný každý pátý.
Větší nejistota panuje i na straně velkých firem. Každý třetí vedoucí pracovník ve firmě s více než 250 zaměstnanci si zatím na téma neudělal definitivní názor. U středních firem je to méně než každý sedmý.
„Domácí“ ukládání dat častěji prosazují mladší
„Datová suverenita je komplexní téma zahrnující kontrolu nejen nad daty, ale i nad procesy a infrastrukturou,“ zamýšlí se Miroslav Pavlas, odborník SAP na suverénní cloud a veřejný sektor. „Firmy, které otevírají své systémy moderním technologiím, dnes mnohem více přemýšlejí o tom, kdo má k jejich systémům přístup a jak vyhoví regulatorním požadavkům.“
„Přitom mnohé z nich si svoji bezpečnostní strategii teprve vytvářejí. Je zřejmé, že téma datové suverenity už dávno nerezonuje jen ve veřejné správě, ale stává se prioritou i pro soukromé podniky,“ dodává.
Při výběru nového dodavatele IT řešení budou řešit otázku suverénního cloudu dvě třetiny manažerů. Největší podporu získává téma u mladších zástupců. Ve věkové kategorii mezi 27 a 35 lety bude kritérium zohledňovat 69 % respondentů a u nejmladších manažerů ve věku 18 až 26 let to jsou celé tři čtvrtiny.
Nejcitlivější jsou finanční data
Podniky v Česku i na Slovensku podle SAP zároveň zvažují, jaké informace by v evropských datových centrech chtěly mít uložené. Celkem 40 % tuzemských firem by upřednostnilo finanční data. Následují data z provozu a dodavatelských řetězců (34 %) a údaje z IT systémů a jejich zabezpečení (26 %). Oblastí s nejmenší preferencí jsou zákaznická a marketingová data, u kterých by uložení v EU požadovala méně než každá pátá firma.
Na Slovensku se však pořadí mění. Na prvním místě jsou data z provozu a dodavatelských řetězců (31 %), následované finančními daty (29 %) a informacemi o výzkumu a vývoji (25 %).
Zdroj: SAP