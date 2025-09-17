Channeltrends  »  Ostatní  »  Pomozte klientům přežít útoky — a posilte svůj byznys

Pomozte klientům přežít útoky — a posilte svůj byznys

Dnes
Kyberbezpečnost je byznysová příležitost. Na konferenci Cyber Security zjistíte, jak chránit klienty a jak růst díky bezpečnostním řešením.

Kybernetické hrozby se vyvíjejí rychleji než kdy dřív — a firmy dnes potřebují spolehlivé partnery, kteří jim pomohou obstát. AI-generované malwary, deepfake phishing nebo útoky na dodavatelské řetězce ohrožují nejen data, ale i důvěru zákazníků.

Právě tady vzniká prostor pro partnery, integrátory a dodavatele IT služeb. Na konference Cyber Security 2025 zjistíte, jak z bezpečnosti udělat konkurenční výhodu — a nabídnout klientům řešení, která posílí jejich i váš byznys. Čeká vás přehled nejnovějších hrozeb i konkrétní nástroje pro obranu.

Sejdeme se 16. října 2025 v Konferenčním centru City, Praha.  Zajistěte si své místo a buďte u toho, když se kyberbezpečnost mění v příležitost pro růst.

Témata, která na Cyber Security 2025 zazní?

Program nabídne pestrý mix technologií, legislativy i lidského faktoru – vše, co dnes tvoří pevnou obranu proti moderním kyberhrozbám.

  • Ochrana dat a příprava na kvantovou éru

Petr KunstátThales vysvětlí, jak chránit citlivá data v cloudu i hybridních prostředích a proč je nutné připravit se na příchod kvantových počítačů, které mohou prolomit tradiční šifrování.

Experti z FreeDivision se podělí o zkušenosti s nasazováním bezpečnostních opatření napříč různými prostředími a nabídnou praktické tipy, jak udržet kontrolu nad daty i při rychlém růstu firmy.

  • Ochrana dodavatelského řetězce

Útočníci stále častěji směřují k velice zranitelnému místu – dodavatelskému řetězci. Jak ochránit firemní infrastrukturu i klienty, o tom všem budou mluvit Eva Varadyová a Libor Kovář z ARTIN.

  • AI a automatizace v kyberobraně

Pavel ŠkorpilBitdefender ukáže, jak lze pomocí umělé inteligence a automatizace snížit útočnou plochu až o 95 % a rychleji detekovat hrozby.

  • Identita jako klíč k bezpečnosti

Martin HallerPATRON-IT ukáže, jak v Entra ID a Microsoft 365 odhalovat kompromitované účty, číst signály ohrožení a včas reagovat, aby se útočníci nedostali k vašim datům.

  • Nová legislativa: NIS2 a zákon o kybernetické bezpečnosti

Jana PattynováPierstone představí hlavní změny, které nový zákon přinese, a jejich dopady na firmy a instituce.

Petr KopřivaNÚKIB naváže konkrétním pohledem na regulaci dodavatelů IT služeb a digitální infrastruktury i dopady na kritickou infrastrukturu.

  • OSINT a právo

Milan ListíkLISTIK LEGAL upozorní na právní hranice využívání veřejně dostupných informací, ukáže příklady z praxe a vysvětlí, jak se vyhnout průmyslové špionáži při investigaci i soudních sporech.

  • Lidský faktor a firemní odolnost

Aleš Špidla připomene, že kybernetická bezpečnost není jen technická otázka, ale i otázka přežití firmy, a že útoky mohou ohrozit reputaci i obchodní kontinuitu.

Martin Charvát z Úřad vlády ČR pak ukáže, jak motivovat zaměstnance, aby byli součástí obrany, nikoli slabinou.

Internet InfoAutor: Internet Info

Připojte se k odborníkům na konferenci Cyber Security 2025 16. října 2025 a získejte v Konferenčním centru City v Praze praktické nástroje a strategie pro ochranu vašich dat, systémů a využívání AI v kyberobraně.

Channeltrends Awards

Program si prohlédněte na stránkách konference Cyber Security, kde se můžete i zaregistrovat

Stříbrní partneři akce jsou FreeDivision, IS4 security, Thales, dalšími partneremy jsou ARTIN a ANECT. Produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátory jsou CFOtrends, CIOtrends, Computertrends, Channeltrends a Securitytrends.

