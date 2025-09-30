Channeltrends  »  Novinky  »  Přepracovaný Microsoft Marketplace je na partnery přísnější

Přepracovaný Microsoft Marketplace je na partnery přísnější

Včera
Autor: Microsoft
Partneři by měli pečlivě prostudovat aktualizace ve smlouvě Microsoft Publisher Agreement 8.0.

Microsoft Marketplace nově nabízí partnerům rozšířené možnosti vývoje aplikací a agentů s podporou AI, není to však zadarmo. Aby partneři mohli své produkty na microsoftím tržišti nabízet a prodávat, musejí se zavázat, že budou dodržovat pravidla, smlouvy, provozní požadavky a další kritéria způsobilosti.

Smlouva Microsoft Publisher Agreement 8.0 se totiž rozrostla o řadu zvláštních pravidel pokrývajících podmínky, které musí partneři dodržovat v závislosti na tom, co prodávají a jak prodávají v rámci Marketplace.

Aktualizovaná smlouva nově obsahuje dodatky s podmínkami pro konkrétní typy nabídek, kanály pro uvedení na trh, certifikační program Microsoft 365 a Microsoft Security Store. Aktualizace vstoupí v platnost 30. 9. a mají být součástí širšího přepracovaného Microsoft Marketplace, který spojuje AppSource a Azure Marketplace.

„Jedná se o plynulé rozšíření Microsoft Cloud, díky kterému jsou řešení partnerů přímo dostupná v rámci produktů Microsoft, se kterými zákazníci pracují každý den,“ uvedla Nicole Dezenová, chief partner officer Microsoftu a CVP pro globální partnerský prodej.

Marketplace se také rozšiřuje v rámci channelového ekosystému. Distributoři, včetně společností Arrow, Ingram Micro či TD Synnex, již integrovali katalog společnosti Microsoft do svých vlastních tržišť, což jim umožňuje podporovat zákazníky pomocí řešení předem nakonfigurovaných pro práci s Microsoft Cloud.

„Zavádíme také novou funkci, nabídky s možností dalšího prodeje, které by měly být široce dostupné na sklonku roku. Jsou navržené tak, aby otevřely více globálních příležitostí pro channelový byznys,“ řekla Dezenová.

Zdroj: ARN

