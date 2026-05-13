Channeltrends  »  Názory & Analýzy

Čtyři z pěti IT dodavatelů plánují zavést či posílit své MSP služby

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Týmová práce podnikatelů spolupracuje a kombinuje jednotlivé součástky
Autor: Shutterstock
Čeští a slovenští IT dodavatelé podle GFI Software ve velkém měřítku přecházejí k modelu řízených služeb: MSP dnes dominuje či roste u většiny firem a u čtvrtiny už tvoří více než polovinu příjmů. Největší poptávka je po bezpečnostních MSP službách.

Společnost GFI Software uvádí, že registruje stále větší zájem jejích partnerů o poskytování IT formou MSP služeb. Na základě dotazování jak mezi lokálními, tak i mezi evropskými partnery plánuje přechod na MSP model, či jej posílit, více než 80 % oslovených IT dodavatelů. 

Většina partnerů v současnosti funguje v hybridním režimu, tj. částečně provozuje tradiční break-fix model (tj. oprava až po selhání) a částečně model poskytování řízených služeb (MSP). Úroveň kybernetických hrozeb a zvyšující se závislost na digitální infrastruktuře dnes ale prakticky nedovolují čekat na to, až se něco porouchá a teprve pak to opravit.

Podle aktuálních dat plánuje nebo již aktivně pracuje na přechodu k modelu řízených služeb MSP celkem 81 procent českých a slovenských IT dodavatelů, zatímco pouhých pět procent tento krok neplánuje. Podobný trend je patrný i v celé Evropě, kde podle dřívějšího průzkumu společnosti GFI Software projevuje zájem o rozvoj MSP služeb 80 procent IT partnerů.

Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
Marek Prorok (Zebra systems): Nechci, aby lidé byli snadnou kořistí hackerů
0:00/

Struktura podnikání lokálních dodavatelů se postupně mění: u 15 procent firem dnes převažují MSP služby, deset procent funguje jako MSSP se zaměřením na řízenou bezpečnost a 65 procent volí hybridní model kombinující tradiční dodávky s MSP. V režimu break‑fix pracuje už jen deset procent trhu.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že příjmy z MSP služeb tvoří více než polovinu celkových tržeb u 24 procent respondentů, zatímco u většiny firem – konkrétně u 67 procent – představují méně než čtvrtinu.

TOP100

V rámci bezpečnostního portfolia GFI Software je největší poptávka po MSP službách v oblasti hodnocení zranitelností, o které se zajímá 30 procent partnerů. Následují firewallová řešení s 22 procenty a ochrana elektronické pošty, o kterou má zájem 19 procent dotázaných.

Zdroj: GFI Software

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Americké firmy ovládají skoro tři čtvrtiny evropského cloudu

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

ČTÚ si nechá zjistit, jak Češi přijímají televizi

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů o zaměstnání

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI