Prodeje tabletů ve druhém čtvrtletí spadly o 10 %. Výrobci se zaměřují na prémiové modely

Globální trh s tablety vstoupil ve druhém čtvrtletí letošního roku do očekávaného poklesu. Podle nejnovější analýzy společnosti Omdia se celosvětové dodávky meziročně snížily o 10 % na přibližně 36 milionů kusů. Pokles je výraznější také kvůli tomu, že se letos poprvé po několika letech nenaplnil obvyklý sezónní trend, kdy bývají dodávky ve druhém čtvrtletí vyšší díky přípravám na nový školní rok.
Tablety čelí nedostatku komponent
Za současným vývojem stojí především omezená dostupnost některých komponent a tlak na jejich ceny. Výrobci proto nemohou tablety plošně upřednostňovat a omezené zdroje přesouvají k produktům s vyšší marží. Omdia očekává, že tento trend bude pokračovat také ve zbytku roku a nabídka levnějších tabletů bude kvůli dodavatelským omezením omezenější.
Přesto tablety podle analytiků zůstávají důležitou součástí spotřební elektroniky. K jejich rozšíření přispívá nižší cena oproti klasickým počítačům, rostoucí nabídka modelů s většími displeji a také jejich využití ve vzdělávání nebo při práci v terénu. Stále častěji navíc nahrazují klasické počítače při běžných každodenních úkolech, zejména v případě zařízení s odpojitelnou klávesnicí.
Apple si drží prvenství
Největším výrobcem tabletů zůstává Apple, který ve druhém čtvrtletí dodal celosvětově 13,5 milionu iPadů. Meziročně sice jeho dodávky klesly o 8 %, společnost si však udržela první místo s 38% podílem na trhu. Největší část prodejů tvořil základní iPad, zatímco modely iPad Air a iPad mini měly na celkových dodávkách menší podíl.
Na druhém místě skončil Samsung, který dodal téměř 6 milionů tabletů. Jeho dodávky meziročně klesly o 13 %. Vzhledem k pokračujícím omezením v dodávkách komponent chce podle Omdie průběžně upravovat produktový mix a soustředit se na modely s vyšší marží, aby ochránil ziskovost.
Lenovo jako jediný z velkých výrobců rostlo
Z předních výrobců se meziročně podařilo zvýšit dodávky pouze Lenovu, a to o výrazných 27 %. Část růstu vycházela ze skutečné poptávky koncových zákazníků, výsledky ale podpořily také zvýšené dodávky do distribučního kanálu před očekávaným zdražováním a významnými prodejními akcemi.
Čtvrté Xiaomi ve druhém čtvrtletí dodalo 2,8 milionu tabletů, což znamenalo meziroční pokles o 7 %. Firma těžila zejména ze silné domácí poptávky a pokračujícího růstu v dalších částech asijsko-pacifického regionu. Pětici největších výrobců uzavírá Huawei s 2,7 milionu dodaných zařízení a meziročním poklesem o 16 %.
Chromebooky doplácejí na drahé paměti
Podobný vývoj se týká také trhu s Chromebooky, jejichž dodávky ve druhém čtvrtletí opět klesly. Právě u levnějších zařízení určených mimo jiné pro vzdělávání představují paměťové komponenty stále větší část výrobních nákladů, což z nich dělá jednu z nejvíce zasažených kategorií v současném prostředí omezených dodávek.
Největším dodavatelem Chromebooků zůstalo Lenovo s 1,76 milionu kusů a meziročním poklesem o 3 %. Výrazně naopak rostl Asus, jehož dodávky meziročně vzrostly o 66 % na 749 tisíc kusů. Omdia tento výsledek spojuje mimo jiné s dodávkami pro vzdělávací programy GIGA 2.0 v Japonsku a Spojených státech a s přípravou zásob na začátek školního roku.
Výrobci přesunou pozornost k dražším modelům
Omdia očekává, že dodavatelské problémy budou trh s tablety ovlivňovat také ve zbytku roku. Výrobci se proto pravděpodobně ještě více zaměří na vlajkové a prémiové tablety, u kterých mohou lépe pracovat s marží. Vedle samotného hardwaru budou podle analytiků stále důležitější také služby, strategie využití umělé inteligence a nové způsoby, jak tablety nabídnout zákazníkům. Současně lze očekávat odkládání nákupů ze strany spotřebitelů kvůli rostoucím cenám.
Zdroj: Omdia