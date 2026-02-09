Channeltrends  »  Novinky  »  Pure Storage aktualizuje partnerský program, poskytne hlubší podporu

Pure Storage aktualizuje partnerský program, poskytne hlubší podporu

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: Depositphotos
Program zavádí novou vrcholnou úroveň Ambassador a klade si za cíl upřednostňovat ověřené technické znalosti před objemy prodeje.

Společnost Pure Storage oznámila aktualizace svých programů pro prodejce, poskytovatele řízených služeb a distributory. Změny pro partnery podle vendora vytvářejí diferencovanější zkušenost založenou na jednotlivých řešeních včetně hlubší podpory a nových úrovní programů.

„Vývoj našeho partnerského programu navazuje na zásadní aktualizace, které jsme zavedli v loňském roce, a odráží pokračující investice společnosti Pure do podpory úspěchu partnerů,“ uvádí Amy Fowler, generální ředitelka divize Commercial Line of Business ve společnosti Pure Storage.

Zavedení úrovně Ambassador je klíčovým krokem, který pomáhá našim partnerům začlenit produkty a služby Pure do jejich řešení. Intenzivně se také zaměřujeme na služby a zjednodušení spolupráce, přičemž posilujeme naše odhodlání prosazovat obchodní model založený na nepřímém prodeji,“ doplňuje.

Coffee Break: Zyxel je transparentní, partnery odměňujeme za registrace, říká Martin Bratičák Přečtěte si také:

Coffee Break: Zyxel je transparentní, partnery odměňujeme za registrace, říká Martin Bratičák

Ambasadorská podpora pro MSP

Aktualizovaný partnerský program společnosti Pure Storage je navržen tak, aby upřednostňoval ověřené technické znalosti, specializaci na řešení a provozní dopad před spoluprací založenou na objemu prodeje.

Označení Solution Practice a nová úroveň Ambassador oceňují partnery s hlubokými znalostmi platformy Pure Storage, kteří dosahují výsledků v několika oblastech řešení, včetně umělé inteligence, analytiky, kybernetické odolnosti, cloudu a modernizace aplikací.

Změny se soustřeďují na služby zaměřené na data, zejména v partnerském programu pro poskytovatele řízených služeb (MSP). Nástroje a pobídky dále podporují partnery při vytváření řešení, která se dají škálovat, zjednodušují provoz a přinášejí měřitelnou obchodní hodnotu.

Hlavní aktualizace partnerského programu:

  • Zavedení úrovně Ambassador do programu pro prodejce: Společnost Pure Storage přidává do svého programu novou nejvyšší úroveň, představující ocenění nejzkušenějších partnerů. Úroveň Ambassador je určena pro vybranou skupinu partnerů, kteří do hloubky rozumějí platformě Pure Storage a prokazují odborné znalosti v oblasti jejích řešení. Partneři z kategorie Ambassador budou úzce spolupracovat se společností Pure na rozvoji kompetencí v oblasti řešení a nabídkách při uvádění na trh.
  • Nové uznání technické odbornosti prodejců: Program nyní zahrnuje označení Solution Practice Designations oceňující partnery, kteří mají dovednosti a nástroje k podpoře inovací a posunu trhu vpřed ve čtyřech klíčových oblastech: AI a analytika, kybernetická odolnost, cloud a modernizace aplikací.
  • Cílení programu Managed Partner Program na nabídky zaměřené na data: Společnost Pure Storage aktualizuje svůj program MSP Partner a zaměřuje ho na služby, v nichž hrají zásadní roli data a úložiště. Patří sem oblasti jako soukromý a suverénní cloud, Storage as-a-Service a zálohování a zotavení po havárii. V rámci této aktualizace bude společnost upřednostňovat spolupráci s partnery, kteří poskytují tyto služby s využitím řešení Pure Storage jako základní datové platformy.
  • Rozšířená role distributorů pro podporu růstu: Společnost Pure Storage vylepšuje svůj partnerský program pro distributory s cílem podpořit širší dosah a rychlejší zapojení partnerů. Aktualizace zahrnují nové pobídky pro růst, rozšířené investice do marketingu a rozšířené příležitosti pro distributory, aby mohli poskytovat školení partnerským prodejcům.

Zdroj: Pure Storage

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Ruské drony prý zabíjejí Ukrajince i kvůli Česku

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje