Pure Storage mění název, nově obchoduje pod jménem Everpure

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Dnes

Pure Storage rebranding Everpure
Autor: Everpure
Společnost se přejmenovala a současně oznámila akvizici 1touch, inovátora v oblasti datové inteligence a orchestrace.

Společnost Pure Storage se nově jmenuje Everpure. Změna názvu podle vendora odráží rostoucí vliv společnosti na přetváření oblasti úložišť a definici budoucnosti správy dat. Společnost také oznámila, že uzavřela definitivní dohodu o akvizici firmy 1touch, inovátora v oblasti datové inteligence a orchestrace, který poskytuje komplexní a jednotný přehled o informacích podniku.

„Název Everpure odráží proměnu naší společnosti ve firmu, která pomáhá podnikům plně využít potenciál jejich dat,“ uvádí výkonný ředitel společnosti Everpure Charles Giancarlo. „Vystihuje sílu naší architektury Enterprise Data Cloud a přizpůsobivost platformy Evergreen, a potvrzuje to, co nás vždy odlišovalo od konkurence při proměně důležitých trhů. 

„S akvizicí společnosti 1touch děláme další krok v tom, jak pomáháme zákazníkům nejen získat kontrolu nad jejich nejcennějším aktivem – daty –, ale také porozumět těmto datům, vylepšit je a zasadit do kontextu, díky čemuž se z nich stanou použitelné informace,“ dodává.

Společnost Pure Storage se začne od 5. března 2026 obchodovat na burze New York Stock Exchange pod názvem Everpure. Symbol tickeru (NYSE: PSTG) zůstane nezměněn. Newyorská burza podle portálu Investing na oznámení zareagovala 5,9% poklesem hodnoty akcií vendora.

Uskutečnění transakce společnosti 1touch podléhá obvyklým podmínkám a její dokončení se očekává ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2027. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.

Správa dat v éře AI

Everpure zdůrazňuje, že jak se AI se stává ústředním prvkem obchodních operací, dosáhly moderní podniky bodu zlomu. Umělá inteligence odhalila slabiny současné infrastruktury, kde izolovaná data, manuální procesy a nepružné architektury nemohou podporovat požadavky podnikové AI na škálování, rychlost a inteligenci.

Data dnes představují nejcennější aktivum organizace, ale tyto neefektivnosti je omezují. Plnou hodnotu dat lze využít pouze tehdy, jsou-li snadno spravovatelná, nepřetržitě chráněná, okamžitě dostupná a doplněná o kontext.

Společnost Everpure tyto bariéry překonává pomocí své architektury Enterprise Data Cloud (EDC). Architektura EDC společnosti Everpure, založená na platformě Everpure (dříve Pure Storage Platform), transformuje úložiště na jednotný virtualizovaný cloud dat, řízený inteligentní rovinou pro správu.

Platforma řídí datové sady globálně prostřednictvím zásad (politik), a eliminuje tak třecí plochy vyplývající z ručních konfigurací. Tyto změny přinášejí bezprecedentní jednoduchost, agilitu a efektivitu správy dat.

Plánované rozšíření funkcí

Akvizice společnosti 1touch rozšíří možnosti správy dat o funkce vyhledávání dat a sémantického kontextu napříč celou platformou Everpure. Díky integraci úložiště s funkcemi společnosti 1touch pro vyhledávání, klasifikaci, kontextualizaci a obohacování dat ve všech datových sadách a jakémkoli prostředí – od SaaS po okrajová prostředí sítě (edge) – dokáže společnost Everpure zajistit, že podniková data budou od samého počátku připravena pro použití v aplikacích AI.

„Data jsou životně důležitá pro éru umělé inteligence, ale bez správného řízení a sémantického kontextu zůstávají nevyužitým zdrojem,“ říká Ashish Gupta, výkonný ředitel a prezident společnosti 1touch. „Spojením sil se společností Everpure můžeme odstranit překážky, které bránily podnikům v realizaci skutečné návratnosti investic do jejich dat.“

Zdroj: Everpure

