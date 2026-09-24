Ransomware může paralyzovat vaši firmu. Acronis upozorňuje na slabá místa

Ransomware představuje pro výrobní podniky riziko nejen pro IT infrastrukturu, ale také pro samotnou kontinuitu výroby. Útočníci nemusí napadnout přímo průmyslové řídicí PLC systémy. K zastavení provozu může stačit vyřadit počítače a servery, na kterých výroba závisí.
Data společnosti Acronis z reálného provozu za 1. čtvrtletí 2026 ukazují, že výroba byla nejčastěji zasaženým odvětvím a představovala 15 % zaznamenaných ransomwarových útoků. Podle Acronisu proto nestačí po útoku pouze obnovit data a znovu spustit IT infrastrukturu. Cílem musí být návrat k bezpečnému a ověřenému stavu výrobního procesu.
Útok může začít v podnikové IT síti
Jedním z rizik je propojení podnikové IT infrastruktury s výrobním prostředím. Ransomware může začít v IT a následně se do provozu dostat například prostřednictvím vzdáleného přístupu, kompromitovaných účtů, virtualizace nebo dodavatelského řetězce.
Mezi rizikové vstupní body patří ukradené přihlašovací údaje k VPN nebo jump hostům, nezabezpečený RDP přístup, nedostatečně chráněný přístup dodavatelů nebo zranitelné systémy vzdálené správy.
„V průmyslu nestačí jen zjistit, že server znovu naběhl,“ uvedl Štěpán Bínek, manažer prodeje řešení Acronis ve společnosti ZEBR.AI. Podle něj je potřeba ověřit, že obnovený systém odpovídá známému bezpečnému stavu a jeho opětovné zapojení neohrozí fyzický výrobní proces.
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Zálohy musí být chráněné před útokem
Ransomwarové skupiny se stále častěji zaměřují také na samotné mechanismy obnovy. Snaží se zlikvidovat nebo znepřístupnit zálohy, aby oběť nemohla rychle obnovit provoz.
Výrobní podniky by proto měly mít zálohy oddělené od produkčního prostředí, chráněné před neoprávněnými změnami a pravidelně testované. U průmyslových systémů navíc nemusí stačit záloha jednotlivých souborů. Pro obnovu může být nutný kompletní obraz systému včetně operačního systému, aplikací, souborů a konfigurací.
Obnova musí být připravená před incidentem
Acronis doporučuje výrobním firmám mít ještě před případným útokem připravené izolované nebo nezměnitelné zálohy, definovaný postup obnovy a známé bezpečné konfigurace. Součástí přípravy má být také možnost obnovy na náhradní hardware a ochrana vhodná pro prostředí s omezenou konektivitou.
Neméně důležité je pravidelné testování celého procesu. Firma tak může ověřit, zda je schopna skutečně obnovit potřebné systémy a zda jednotlivé kroky fungují i v podmínkách odpovídajících reálnému incidentu.
Cyber Protect for OT podporuje obnovu průmyslových systémů
Acronis nabízí pro tento scénář řešení Acronis Cyber Protect for OT. To podporuje zálohování a obnovu počítačových systémů zajišťujících průmyslový provoz, včetně prostředí se segmentovanou nebo zcela odpojenou infrastrukturou.
Řešení kombinuje úplné zálohování a obnovu systému, lokální obnovu řízenou operátorem a hardwarově nezávislou obnovu. Samotná technologie ale podle Acronisu nemůže rozhodnout o bezpečném restartu výroby. Ověření fyzického procesu a rozhodnutí o opětovném spuštění musí zůstat na odpovědných provozních, technických a bezpečnostních týmech.
Ochrana výroby začíná mimo výrobní halu
Podle Acronisu by výrobní podniky měly v rámci kybernetické odolnosti řešit především segmentaci IT a OT sítí, řízení vzdáleného přístupu, ochranu identit a zabezpečení systémů vystavených internetu. Stejnou pozornost je potřeba věnovat také zálohovací infrastruktuře.
Smyslem těchto opatření není pouze rychle obnovit IT systémy, ale zajistit, aby bylo možné bezpečně obnovit celý výrobní proces. Ransomware tak podle Acronisu představuje pro výrobní firmy především otázku kontinuity výroby, nikoli pouze ochrany počítačů a dat.
Zdroj: Acronis