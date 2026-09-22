Channeltrends  »  Novinky

Ransomware v srpnu zasáhl české zdravotnictví, průmysl i IT. Unikla citlivá data

Jakub Fišer
22. 9. 2026
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Digitální koláž zachycující Hackera, jak drží notebook a prstem se dotýká textu na obrazovce
Autor: Shutterstock
V Česku bylo v srpnu zdokumentováno 17 ransomwarových incidentů napříč zdravotnictvím, výrobou, IT službami, státní správou i obchodem. Nejzávažnější případ se týkal úniku pacientských a personálních dat ze zdravotnického subjektu. Analýza ComSource zároveň eviduje více než 47 000 phishingových událostí.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

České firmy a instituce čelily v srpnu výrazné vlně ransomwarových útoků. Podle analýzy společnosti ComSource bylo v průběhu měsíce zdokumentováno 17 incidentů napříč zdravotnictvím, výrobou, IT službami, státní správou, školstvím, internetovými službami a obchodem.

Útočníci nabízeli databázi pacientů

Nejzávažnější případ se podle ComSource týkal českého zdravotnického subjektu. Útočníci následně nabízeli k prodeji databázi obsahující kontaktní údaje pacientů, zdravotní záznamy, informace o rezervacích návštěv a platebních a pojišťovacích údajích. Součástí měly být také profily zdravotnického personálu.

Únik byl zaznamenán 27. srpna a skupina DataBastard následně data nabízela za 1 400 dolarů. ComSource konkrétní zdravotnický subjekt neidentifikoval.

„Zdravotnická data mají svou specifickou hodnotu, protože je nelze jednoduše zneplatnit jako heslo – jednou uniklý zdravotní záznam zůstává citlivý natrvalo,“ uvedl Michal Štusák, expert na kybernetickou bezpečnost a spolumajitel ComSource.

Nejvíce útoků mířilo na IT služby a výrobu

Nejkoncentrovanější útočnou vlnu zaznamenal podle analýzy sektor informačních technologií a profesionálních služeb. Skupina Titan v srpnu zaútočila na čtyři firmy, které spravují data nebo poskytují IT poradenství, a stala se tak nejaktivnější sledovanou ransomwarovou skupinou měsíce.

Dalšího poskytovatele IT služeb napadla skupina Lockbit. Výrobní a průmyslové firmy se staly terčem skupin Krybit a Aur0ra.

Podle ComSource představují poskytovatelé IT infrastruktury a služeb specifické riziko, protože jeden úspěšný průnik může potenciálně otevřít útočníkům cestu k datům dalších zákazníků.

Hackeři lákají experty na falešné pracovní nabídky. Zneužívají chybu ve Windows Přečtěte si také:

Hackeři lákají experty na falešné pracovní nabídky. Zneužívají chybu ve Windows

Terčem byly také úřady, školy a e-shopy

Skupina Space Bears zaútočila na poskytovatele internetových služeb. Po oznámení útoku 22. srpna následoval o šest dní později únik dat. Incident tak mohl podle ComSource ohrozit nejen provoz dané platformy, ale také data jejích klientů.

Státní správa a školství čelily útokům skupin Krybit a The Gentlemen. První z nich napadl obecní web, druhá základní školu. V obchodním segmentu se následně objevila tvrzení o úniku 105 000 záznamů z e-shopu a dalších databází.

Desítky tisíc phishingových událostí

Ransomware ale nebyl jedinou sledovanou hrozbou. Za srpen ComSource zaznamenal také 120 nových úniků přihlašovacích údajů z botnetů a phishingových zdrojů a více než 47 000 phishingových událostí.

Analýza českého kybernetického prostředí vznikla ve spolupráci se společností Group-IB, jejímž klíčovým partnerem v Česku je ComSource. Společnost se zaměřuje mimo jiné na threat intelligence, phishing a vyšetřování kybernetických útoků.

Všechny incidenty měly střední závažnost

ComSource uvádí, že všechny sledované srpnové incidenty klasifikoval jako středně závažné. Za významný signál ale považuje kombinaci ransomwarových útoků a následného obchodování s ukradenými databázemi na fórech. Analýza tak podle společnosti ukazuje na široké spektrum cílů – od zdravotnictví a IT služeb přes úřady a školy až po e-commerce.

Zdroj: ComSource

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů